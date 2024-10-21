Η Zendaya φρόντισε όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω της -και δικαιολογημένα- με τη… «χρυσή» εμφάνισή της στην τελετή του «Rock and Roll Hall of Fame».

Η 28χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό φόρεμα, το οποίο αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η Zendaya απέτισε φόρο τιμής στην 78χρονη Cher, καθώς αναπαρήγαγε την εμβληματική της εμφάνιση του 1972.

More of Zendaya for the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony! pic.twitter.com/Ws87JhTrOj — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) October 20, 2024

Το αστέρι του «Dune» εντυπωσίασε με ένα διάφανο φόρεμα, με περίτεχνο κέντημα και εντυπωσιακές χρυσές λεπτομέρειες. Το vintage ντύσιμό της, το οποίο προέρχεται από τη φθινοπωρινή συλλογή μόδας του Bob Mackie του 2001, είχε σταυρωτή λαιμόκοψη, καθώς και τιράντες που έδεναν σφιχτά στη γυμνασμένη μέση της. Η μακριά φούστα του φορέματός της διέθετε ένα σκίσιμο μέχρι το ύψος του μηρού για να αναδεικνύει τα πόδια της.

Η ηθοποιός του «Euphoria» συνδύασε την εμφάνιση με ένα ζευγάρι πανύψηλες χρυσές μεταλλικές γόβες και άφησε τις σκούρες μελαχρινές της τούφες χαλαρές σε ένα κομψό, ίσιο χτένισμα, με χωρίστρα στη μέση. Η Zendaya έδειχνε ευδιάθετη καθώς πόζαρε για φωτογραφίες στα παρασκήνια πριν ανέβει στη σκηνή για να τιμήσει τη Cher.

zendaya for the 2024 rock & roll hall of fame ceremony pic.twitter.com/wzUld9vyoz — zendaya on film (@zendayaonfilm) October 20, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός αποκάλυψε σε πρόσφατη εκδήλωση για την ταινία «Dune: Part Two» στη Νέα Υόρκη ότι η φήμη την τρομοκρατεί. Όταν κάποιος από το κοινό τη ρώτησε για τους φανατικούς θαυμαστές διάσημων της ποπ κουλτούρας, ήταν ειλικρινής για τις εμπειρίες της.

«Νιώθω, συχνά, ότι δεν είμαι κατάλληλη για αυτό το κομμάτι». «Λατρεύω τη δουλειά μου, είμαι πολύ ευγνώμων. Μου αρέσει να κάνω τη δουλειά, μου αρέσει να βρίσκομαι στα γυρίσματα, μου αρέσουν τέτοιες στιγμές - μην με παρεξηγείτε - αλλά με τρομάζει αυτό το κομμάτι, συχνά», διευκρίνισε.

"Thank you, Cher!" ♥️ @zendaya takes the stage to honor the storied career of the one and only @Cher. Tune in NOW on @DisneyPlus to watch the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony. #RockHall2024 pic.twitter.com/R3fwL4wSTw — Rock & Roll Hall of Fame (@rockhall) October 20, 2024

Η Zendaya συνέχισε, αποκαλύπτοντας ότι ήταν εσωστρεφής ως παιδί. «Ήμουν ένα ντροπαλό παιδί, πάντα ήμουν, και έτσι αυτό το κομμάτι δεν είναι φυσικό-αυτός είναι ένας τεράστιος λόγος για τον οποίο η μόδα έγινε σημαντική για μένα, επειδή έγινε σαν πανοπλία για να προσποιούμαι ότι βγαίνω έξω και κάνω τη δουλειά».

