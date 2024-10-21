Λογαριασμός
Zendaya: Το... «χρυσό κορίτσι» - Άφησε ελάχιστα στη φαντασία με την εμφάνισή της στο «Rock & Roll Hall of Fame» (video-φωτό)

Η ηθοποιός του «Dune» εντυπωσίασε με ένα διάφανο φόρεμα, με περίτεχνο κέντημα και εντυπωσιακές χρυσές λεπτομέρειες

Zendaya

Η Zendaya φρόντισε όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα πάνω της -και δικαιολογημένα- με τη… «χρυσή» εμφάνισή της στην τελετή του «Rock and Roll Hall of Fame». 

Zendaya

Η 28χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό φόρεμα, το οποίο αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Η Zendaya απέτισε φόρο τιμής στην 78χρονη Cher, καθώς αναπαρήγαγε την εμβληματική της εμφάνιση του 1972.

Το αστέρι του «Dune» εντυπωσίασε με ένα διάφανο φόρεμα, με περίτεχνο κέντημα και εντυπωσιακές χρυσές λεπτομέρειες. Το vintage ντύσιμό της, το οποίο προέρχεται από τη φθινοπωρινή συλλογή μόδας του Bob Mackie του 2001, είχε σταυρωτή λαιμόκοψη, καθώς και τιράντες που έδεναν σφιχτά στη γυμνασμένη μέση της. Η μακριά φούστα του φορέματός της διέθετε ένα σκίσιμο μέχρι το ύψος του μηρού για να αναδεικνύει τα πόδια της. 

Η ηθοποιός του «Euphoria» συνδύασε την εμφάνιση με ένα ζευγάρι πανύψηλες χρυσές μεταλλικές γόβες και άφησε τις σκούρες μελαχρινές της τούφες χαλαρές σε ένα κομψό, ίσιο χτένισμα, με χωρίστρα στη μέση. Η Zendaya έδειχνε ευδιάθετη καθώς πόζαρε για φωτογραφίες στα παρασκήνια πριν ανέβει στη σκηνή για να τιμήσει τη Cher. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός αποκάλυψε σε πρόσφατη εκδήλωση για την ταινία «Dune: Part Two» στη Νέα Υόρκη ότι η φήμη την τρομοκρατεί. Όταν κάποιος από το κοινό τη ρώτησε για τους φανατικούς θαυμαστές διάσημων της ποπ κουλτούρας, ήταν ειλικρινής για τις εμπειρίες της. 

«Νιώθω, συχνά, ότι δεν είμαι κατάλληλη για αυτό το κομμάτι». «Λατρεύω τη δουλειά μου, είμαι πολύ ευγνώμων. Μου αρέσει να κάνω τη δουλειά, μου αρέσει να βρίσκομαι στα γυρίσματα, μου αρέσουν τέτοιες στιγμές - μην με παρεξηγείτε - αλλά με τρομάζει αυτό το κομμάτι, συχνά», διευκρίνισε.

Η Zendaya συνέχισε, αποκαλύπτοντας ότι ήταν εσωστρεφής ως παιδί. «Ήμουν ένα ντροπαλό παιδί, πάντα ήμουν, και έτσι αυτό το κομμάτι δεν είναι φυσικό-αυτός είναι ένας τεράστιος λόγος για τον οποίο η μόδα έγινε σημαντική για μένα, επειδή έγινε σαν πανοπλία για να προσποιούμαι ότι βγαίνω έξω και κάνω τη δουλειά». 

Πηγή: skai.gr

