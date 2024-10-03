Η σύντροφος του Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, είναι εντυπωσιακή… Η ίδια πόζαρε για την καμπάνια «Holiday 2024» της GUESS και μας έδειξε τη «γυμνή της αλήθεια». Το κάνει συχνά και, μάλλον, ο Cristiano Ronaldo φαίνεται να το απολαμβάνει.

Το 30χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκε γυμνή, με κομψές τσάντες της μάρκας να καλύπτουν τα επίμαχα σημεία. Επιδεικνύοντας τις αξιοζήλευτες καμπύλες της, η Georgina έριξε ένα σαγηνευτικό βλέμμα στον φωτογραφικό φακό και οι θαυμαστές της την αποθέωσαν.

Georgina Rodriguez goes completely NAKED as she wears nothing but handbags for sizzling new GUESS campaign https://t.co/GSgrqtSJCc — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 2, 2024

Η καμπάνια «Holiday», την οποία έχει αναλάβει η διάσημη φωτογράφος Nima Benati, αποτυπώνει τέλεια τη λαμπερή προσωπικότητα της Georgina και την οπτικοποίηση της λάμψης των διακοπών. «Η Georgina ενσαρκώνει τέλεια το πνεύμα της γυναίκας -GUESS. Η ομορφιά, η αυτοπεποίθηση και η κομψότητά της την κάνουν το ιδανικό πρόσωπο της επωνυμίας μας», αναφέρεται από την εταιρεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιτυχημένο ριάλιτι σόου του Netflix της Georgina Rodriguez, «I Am Georgina», επέστρεψε τον περασμένο μήνα και αυτή τη φορά, τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στη μετακόμιση της οικογένειάς της στη Σαουδική Αραβία. Στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν το μοντέλο αποκάλυψε ότι ανακουφίστηκε που άφησε πίσω της το Μάντσεστερ.

Η οικογένεια έκανε τη μετακόμιση στις αρχές του 2023, αφού ο 39χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο πολλών εκατ. δολαρίων με την ομάδα και άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μιλώντας με ειλικρίνεια για την αντίδρασή της, η Georgina δήλωσε: «Όταν ο Cris μου είπε ότι θα παίζει στην Al-Nassr, ανακουφίστηκα τόσο πολύ γιατί ήμουν έτοιμη να φύγω από το Μάντσεστερ. Ήξερα ότι μας περίμενε κάτι σπουδαίο και είχαμε μεγάλο κίνητρο», πρόσθεσε το μοντέλο.

