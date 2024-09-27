Η προσωπική γυμνάστρια της Jennifer Aniston αποκαλύπτει τα «μυστικά» για το πώς η ηθοποιός παραμένει σε φόρμα και απολύτως γυμνασμένη, στα 55 της χρόνια.

Η Dani Coleman, διευθύντρια εκπαίδευσης και επικεφαλής γυμνάστρια στο Pvolve, εργάζεται με τη σταρ «μερικές φορές μέσα στην εβδομάδα» και για περίπου μία ώρα. «Η Jen είναι πραγματικά συνεπής στις προπονήσεις της», δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της στο «Page Six». «Κατά τη διάρκεια του χρόνου μου μαζί της, θέλει μια σκληρή και προκλητική προπόνηση».

Η Coleman τόνισε ότι η Jennifer Aniston συχνά ζητά τις αγαπημένες της συνεδρίες σμίλευσης για όλο το σώμα, οι οποίες στοχεύουν ειδικά στους εσωτερικούς μηρούς, στους γλουτούς και τον κορμό, ενώ ταυτόχρονα σμιλεύουν το πάνω μέρος του σώματος.

«Κάνουμε πολλή δουλειά με τον κορμό», αποκάλυψε η Coleman για τις προπονήσεις της με την Aniston. «Επικεντρωνόμαστε πραγματικά στη συνολική δύναμη του κορμού». Η σταρ απολαμβάνει, επίσης, ένα μείγμα σμίλευσης και προοδευτικής προπόνησης με βάρη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σταρ των «Friends» φροντίζει πολύ τον εαυτό της, γι' αυτό και διατηρεί την αβίαστα κομψή και σέξι εμφάνισή της. Η Τζένιφερ έχει αποκαλύψει ότι η λαμπερή επιδερμίδα της οφείλεται σε έναν συνδυασμό νερού και άφθονου ύπνου, ενώ χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προϊόντα περιποίησης. Η διάσημη ηθοποιός παίρνει επίσης συμπληρώματα κολλαγόνου.

Όσον αφορά στην καλλίγραμμη σιλουέτα της, η ίδια καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να παραμένει τόσο γυμνασμένη και περιποιημένη. «Πίνω πολύ νερό, γυμνάζομαι, προσπαθώ να τρώω φρέσκες τροφές και να κοιμάμαι νωρίς», είχε πει σε συνέντευξή της η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.