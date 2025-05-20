Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Nicole Kidman: Η ηθοποιός μας έδειξε πώς είναι τα μαλλιά της μετά την «γκάφα» με την περούκα (video-φωτό)

Η σταρ του κινηματογράφου φόρεσε ένα λευκό φόρεμα και ασορτί καπέλο καθώς απολάμβανε τον ήλιο κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Γαλλική Ριβιέρα

Nicole Kidman

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε πώς είναι τα φυσικά της μαλλιά μετά την «γκάφα» με την περούκα κατά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Καννών. 

Η 57χρονη ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο με την ίδια να κολυμπάει στη Μεσόγειο, δείχνοντάς μας τις χαριτωμένες μπούκλες της. Η σταρ του κινηματογράφου φόρεσε ένα λευκό φόρεμα και ασορτί καπέλο καθώς απολάμβανε τον ήλιο κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Γαλλική Ριβιέρα.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η ηθοποιός απολάμβανε το γεύμα της με τον Pedro Pascal, τον πρωταγωνιστή του «The Last Of Us». Η πρωταγωνίστρια του «Big Little Lies» έδειξε τις φυσικές σγουρές μπούκλες της, οι οποίες την κάνουν να δείχνει ακόμα πιο νέα. 

Nicole Kidman

Δυστυχώς, η πρωταγωνίστρια του «Moulin Rouge» φόρεσε περούκα για να προσθέσει όγκο στα ξανθά μακριά μαλλιά της και να αποκτήσει μια πιο νεανική εμφάνιση κατά την παρουσία της στο Φεστιβάλ Καννών. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε πολλά διεθνή μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό, καθώς οι τρέσες μαλλιών δεν τοποθετήθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να εκτεθεί. 

Nicole Kidman

Οι σταρ του Χόλιγουντ συχνά φορούν περούκες και extensions μαλλιών για να αποκτήσουν μια πιο νεανική εμφάνιση, καθώς τα μαλλιά αραιώνουν και χάνουν όγκο με την ηλικία. Η ηθοποιός, η οποία βρέθηκε στο Φεστιβάλ για να παραλάβει το βραβείο «Women in Motion 2025», εμφανίστηκε με το κόκκινο φόρεμά της καθώς πόζαρε στις κάμερες. 

Nicole Kidman

Nicole Kidman

Σε αναγνώριση των προσπαθειών της, η Αυστραλή ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο από την πολυεθνική εταιρεία ειδών πολυτελείας Kering στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. O Kering έχει ενώσει τις δυνάμεις του με το Φεστιβάλ την τελευταία δεκαετία για να αναγνωρίζει κάθε χρόνο μια πρωτοποριακή γυναίκα στον κινηματογράφο, στο πλαίσιο του προγράμματος Women in Motion, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των γυναικών εντός και εκτός οθόνης στον πολιτισμό και τις τέχνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Nicole Kidman
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark