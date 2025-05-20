Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε πώς είναι τα φυσικά της μαλλιά μετά την «γκάφα» με την περούκα κατά την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Καννών.

Η 57χρονη ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο με την ίδια να κολυμπάει στη Μεσόγειο, δείχνοντάς μας τις χαριτωμένες μπούκλες της. Η σταρ του κινηματογράφου φόρεσε ένα λευκό φόρεμα και ασορτί καπέλο καθώς απολάμβανε τον ήλιο κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Γαλλική Ριβιέρα.

Nicole Kidman reveals what her hair REALLY looks like as she shows off natural locks after suffering fail with her wig during the Cannes Film Festival https://t.co/CGGrcZLhbI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 20, 2025

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, η ηθοποιός απολάμβανε το γεύμα της με τον Pedro Pascal, τον πρωταγωνιστή του «The Last Of Us». Η πρωταγωνίστρια του «Big Little Lies» έδειξε τις φυσικές σγουρές μπούκλες της, οι οποίες την κάνουν να δείχνει ακόμα πιο νέα.

Δυστυχώς, η πρωταγωνίστρια του «Moulin Rouge» φόρεσε περούκα για να προσθέσει όγκο στα ξανθά μακριά μαλλιά της και να αποκτήσει μια πιο νεανική εμφάνιση κατά την παρουσία της στο Φεστιβάλ Καννών. Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε πολλά διεθνή μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό, καθώς οι τρέσες μαλλιών δεν τοποθετήθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να εκτεθεί.

Οι σταρ του Χόλιγουντ συχνά φορούν περούκες και extensions μαλλιών για να αποκτήσουν μια πιο νεανική εμφάνιση, καθώς τα μαλλιά αραιώνουν και χάνουν όγκο με την ηλικία. Η ηθοποιός, η οποία βρέθηκε στο Φεστιβάλ για να παραλάβει το βραβείο «Women in Motion 2025», εμφανίστηκε με το κόκκινο φόρεμά της καθώς πόζαρε στις κάμερες.

Σε αναγνώριση των προσπαθειών της, η Αυστραλή ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο από την πολυεθνική εταιρεία ειδών πολυτελείας Kering στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. O Kering έχει ενώσει τις δυνάμεις του με το Φεστιβάλ την τελευταία δεκαετία για να αναγνωρίζει κάθε χρόνο μια πρωτοποριακή γυναίκα στον κινηματογράφο, στο πλαίσιο του προγράμματος Women in Motion, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των γυναικών εντός και εκτός οθόνης στον πολιτισμό και τις τέχνες.

Nicole Kidman has walked hand-in-hand with her latest hunky co-star before suffering an awkward wig malfunction on the red carpet at the Cannes Film Festival.https://t.co/M1CjVH6nNR — Sky News Australia (@SkyNewsAust) May 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.