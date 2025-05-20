Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα περάσουν «μαύρο» καλοκαίρι το 2025 - Τα άστρα δεν τα ευνοούν

Tο καλοκαίρι του 2025 δεν θα είναι εύκολο για όλους. Κάποια ζώδια θα νιώσουν την πίεση περισσότερο από άλλα, κυρίως λόγω σημαντικών πλανητικών μετακινήσεων και σκληρών όψεων. Ο Κρόνος, ο Πλούτωνας, αλλά και ο Δίας παίζουν καθοριστικό ρόλο, επηρεάζοντας προσωπικά και επαγγελματικά θέματα, προκαλώντας αβεβαιότητα, ένταση ή ακόμα και εσωτερικές συγκρούσεις. Και αυτά είναι τα τέσσερα ζώδια που θα δοκιμαστούν περισσότερο:

Δίδυμοι

Ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιό σας και, ενώ αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να είναι θετικό, η υπερβολή που φέρνει ο Δίας ενισχύεται από τετράγωνα με τον Κρόνο στους Ιχθύες. Οι Δίδυμοι θα αισθανθείτε πίεση σε τομείς που σχετίζονται με τις ευθύνες, τη δουλειά και την προσωπική σας ανάπτυξη. Ενώ μπορεί να ανοίγουν πόρτες, παράλληλα εμφανίζονται και εμπόδια που δοκιμάζουν την υπομονή και τις επιλογές σας. Η σύγκρουση ανάμεσα στα «θέλω» και στα «πρέπει» σας θα είναι έντονη.

Καρκίνος

Ο Κρόνος από τους Ιχθείς συνεχίζει να σχηματίζει τρίγωνα με τον Ήλιο των Καρκίνων, όμως οι εκλείψεις του καλοκαιριού, κυρίως αυτή στον άξονα Καρκίνου-Αιγόκερου, φέρνουν στο φως βαθιά οικογενειακά ή συναισθηματικά θέματα. Επιπλέον, με τον Άρη να κινείται σε κόντρα θέση το μεγαλύτερο μέρος του Ιουλίου, ενδέχεται να νιώσετε συναισθηματικά εξαντλημένοι ή μπλοκαρισμένοι. Η ανάγκη για ασφάλεια συγκρούεται με εξωτερικές αλλαγές που δεν μπορείτε να ελέγξετε.

Παρθένος

Ο Ποσειδώνας απέναντι από το ζώδιό σας -στους Ιχθείς- δημιουργεί παραπλάνηση, σύγχυση και απογοητεύσεις. Το καλοκαίρι του 2025, αυτή η όψη εντείνεται με την ενεργοποίηση από τον Ήλιο και τον Ερμή. Οι Παρθένοι μπορεί να νιώσετε πως οι προσπάθειές σας δεν εκτιμώνται ή πως βρίσκεστε μπλεγμένοι σε καταστάσεις χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, οι όψεις με τον Ουρανό στον Ταύρο φέρνουν ξαφνικές αλλαγές στα επαγγελματικά που σας αναγκάζουν να αφήσετε τον έλεγχο.

Ιχθύς

Ο Κρόνος συνεχίζει την πορεία του στο ζώδιό σας και το καλοκαίρι του 2025 φέρνει κορύφωση πιέσεων. Οι Ιχθύες δοκιμάζεστε σε προσωπικά θέματα, καθώς καλείστε να ωριμάσετε και να πάρετε αποφάσεις που δεν ταιριάζουν στην ρομαντική και διαισθητική σας φύση. Επιπλέον, το τετράγωνο του Δία από τους Διδύμους ενισχύει το αίσθημα πως οι άλλοι δεν σας καταλαβαίνουν ή δεν σας δίνουν χώρο να εκφραστείτε. Μπορεί να νιώσετε μόνοι, ακόμα και αν βρίσκεστε μέσα σε σχέσεις.

Αν και οι επιρροές είναι έντονες, κάθε δοκιμασία φέρνει μαζί της και την ευκαιρία για εξέλιξη. Το καλοκαίρι του 2025 μπορεί να είναι "βαρύ" για αυτά τα ζώδια, αλλά με λίγη υπομονή και επίγνωση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν σημαντικός σταθμός προσωπικής ωρίμανσης.

