Η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ αναγκάστηκε να κάνει ιδιωτικό τον λογαριασμό της στο Instagram, μετά από ανάρτηση που φαίνεται να προβλημάτισε τους θαυμαστές της. Τι είπε, όμως, η ηθοποιός που έκανε τα «τρολ» να πιάσουν γρήγορα δουλειά, σε μια προσπάθεια να την αποδομήσουν. Το έχουμε δει πολλές φορές το έργο…

Η 52χρονη ηθοποιός, η οποία μετρά 11 εκατ. followers στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, «ανέβασε» μια εικόνα ενός μπλοκ κειμένου με ένα μήνυμα. Αυτό έγραφε: «Ένας άνδρας μπορεί να επιλέξει να ανήκει σε κάποιον. Και αν το κάνει... θεωρείται ευγενής. Σε μια γυναίκα λένε ότι πρέπει να ανήκει σε κάποιον, αλλιώς... δεν είναι άξια».

Jada Pinkett Smith Goes Private on Instagram After Posting That ‘a Woman Is Told She Must Belong to Someone’ https://t.co/cJPuMd6mT4 — People (@people) September 3, 2024

Η Jada Pinkett Smith έγραψε στην ανάρτησή της: «Ακόμη και σε ορισμένες από τις μεγάλες θρησκευτικές μας παραδόσεις η θεά καθίσταται ανίσχυρη χωρίς τον άνδρα ομόλογό της. Εμείς ,οι απλές θνητές γυναίκες, είμαστε άξιες απλά και μόνο επειδή υπάρχουμε! Και όσες από εμάς έχουμε καλλιεργήσει το Queendom μας μέσα στο εσωτερικό μας βασίλειο και έχουμε μια βαθιά σχέση με το Μεγάλο και το Υπέρτατο. Αν έτσι επιλέξουμε να συνδεθούμε με κάποιον από αυτόν τον χώρο, θα λάβουμε αγάπη και θα γεννήσουμε θησαυρούς».

Και η ηθοποιός πρόσθεσε: «Δεν χρειάζεται να δεθούμε με φόβο. Εσείς είστε το μεγαλείο». Η ανάρτησή της απέσπασε διάφορα σχόλια που την επέκριναν και έτσι αναγκάστηκε να κάνει ιδιωτικό τον λογαριασμό της.



