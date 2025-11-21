Ίθαν Χοκ: «Δεν είναι εύκολο να μείνεις παντρεμένος» - Η ωμή παραδοχή του μετά την Ούμα Θέρμαν

Ο Ίθαν Χοκ μοιράστηκε με ειλικρίνεια τις σκέψεις του για το δύσκολο κομμάτι του διαζυγίου, χρόνια μετά τον χωρισμό του από την Ούμα Θέρμαν.

«Η δημοσιότητα είναι σαν βενζίνη, αλλά αυτό που κάνει το διαζύγιο δύσκολο είναι τα πράγματα που το κάνουν δύσκολο για όλους -τα οικογενειακά στοιχεία, το πώς να βοηθήσεις τα παιδιά να το ξεπεράσουν», δήλωσε ο διάσημος ηθοποιός στη «Los Angeles Times».

«Ζηλεύω πολύ τους ανθρώπους που χωρίζουν φιλικά», πρόσθεσε ο 55χρονος σταρ της ταινίας «Training Day».

Ωστόσο, ο Χοκ, ο οποίος σπάνια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πολύκροτο διαζύγιό του, έθεσε γρήγορα τέλος σε οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση για το θέμα, επικαλούμενος μια υπόσχεση που είχε δώσει στα παιδιά του. «Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό, γιατί έχω υποσχεθεί πολλές φορές στα παιδιά μου να μην μιλάω δημόσια για το διαζύγιο», είπε στο μέσο.

«Αλλά ένα πράγμα που θα πω είναι ότι αν έχεις το προνόμιο να ταξιδεύεις στον κόσμο, συνειδητοποιείς ότι παντού οι άνδρες και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες για να παραμείνουν παντρεμένοι».

Και ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Όταν χώρισα, ήμουν αποφασισμένος να μην κάνω άλλα παιδιά και ήθελα να μείνω ανύπαντρος για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αλλά μετά έκανα μια καλύτερη φίλη και μου άρεσε να τη φιλάω», είπε για τη νυν σύζυγό του, Ryan Shawhughes, και τις κόρες τους, Clementine, 17 ετών, και Indiana, 14 ετών.

Τον Σεπτέμβριο, ο Χοκ αναφέρθηκε στην κάλυψη των μέσων ενημέρωσης για τον χωρισμό του με την 55χρονη Θέρμαν, σε συνέντευξή του στο GQ, περιγράφοντας την εμπειρία ως «ταπεινωτική».

«Είναι σχεδόν ταπεινωτικό ακόμα και όταν λένε θετικά πράγματα», είπε τότε, προσθέτοντας ότι η σχέση του με την ηθοποιό του «Pulp Fiction» ήταν «αποτέλεσμα της αναζήτησης της κινηματογραφικής γοητείας» μετά τη συνάντησή τους στα γυρίσματα της ταινίας «Gattaca» το 1997.

Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι οι ηθοποιοί τείνουν να ερωτεύονται στα γυρίσματα, ο ηθοποιός συνέκρινε τη «φανταστική οικειότητα» που αναπτύσσουν οι ηθοποιοί στα γυρίσματα με το παιχνίδι «spin the bottle».

«Ανεβάζει τη θερμοκρασία στη ζωή σου», συνέχισε ο Χοκ. «Μπορεί να είναι σαν να ερωτεύεσαι σε καλοκαιρινή κατασκήνωση. Δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα της πραγματικής ζωής. Αυτός είναι ο κίνδυνος». Ο Χοκ και η Θέρμαν παντρεύτηκαν ένα χρόνο μετά τη γνωριμία τους και απέκτησαν δύο παιδιά.

Ethan Hawke is getting candid about the trials and tribulations of going through a divorce in the spotlight. https://t.co/o9VvCVhTrK pic.twitter.com/VYagYovFXX — E! News (@enews) November 21, 2025

Η σταρ του «Kill Bill» κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Χοκ το 2005, εν μέσω φημών ότι ο ηθοποιός είχε σχέση με τη Shawhughes, η οποία προηγουμένως εργαζόταν ως νταντά του ζευγαριού. Μετά τον χωρισμό τους, ο Χοκ άρχισε να βγαίνει με τη Shawhughes και τελικά την παντρεύτηκε το 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς του Χοκ χώρισαν όταν ήταν τεσσάρων ετών και πήγε να ζήσει με τη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε ανάμεσα σε προσωρινές δουλειές και έντονη κοινωνική δραστηριότητα: ήταν δασκάλα, εντάχθηκε στο Σώμα Ειρήνης και ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθά στην παροχή εκπαίδευσης σε παιδιά από τη Ρουμανία. Ο Χοκ συμμετείχε, και παραμένει, σε αυτό το έργο και είναι αφοσιωμένος στα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Θεωρεί ότι ο χωρισμός των γονιών του ήταν το πρώτο του μάθημα υποκριτικής. Για να ευχαριστήσει τον πατέρα του, έναν βαθιά θρησκευόμενο συντηρητικό, μιλούσε για το ποδόσφαιρο και τη θρησκεία. «Ήθελα να του αρέσω. Είχα επίγνωση ότι ’’έπαιζα’’ γι' αυτόν. Μισούσα τον εαυτό μου γι’ αυτό», είχε δηλώσει στο «New Yorker».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.