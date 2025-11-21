Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Κάνουν το επόμενο σημαντικό βήμα στη σχέση τους

Η 41χρονη τραγουδίστρια του «Hot N’ Cold» φέρεται να έχει ήδη κάνει σχέδια για τα Χριστούγεννα με τον νέο της σύντροφο

Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό

Φαίνεται ότι το μόνο που θέλει η Κέιτι Πέρι για τα Χριστούγεννα είναι ο Τζάστιν Τριντό. Η 41χρονη τραγουδίστρια του «Hot N’ Cold» φέρεται να έχει ήδη κάνει σχέδια για τις διακοπές με τον νέο της σύντροφο, σύμφωνα με το «People». 

Αν και το ζευγάρι έχει αναμφίβολα έρθει πολύ κοντά τους τελευταίους μήνες, η πηγή τόνισε ότι η καλλιτέχνις ανυπομονεί, πραγματικά, να τελειώσει η περιοδεία της «Lifetimes». «Χωρίς υπερβολή, αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη για εκείνη», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο. «Δεν είχε καν χρόνο να σκεφτεί πραγματικά τη ζωή της μετά την περιοδεία».

Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό

Ωστόσο, η πηγή πρόσθεσε ότι η Κέιτι Πέρι θα επικεντρωθεί στην κόρη της, Daisy Dove Bloom (την οποία έχει με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ), κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της. «Είναι πλέον ανύπαντρη μητέρα και αυτό θα είναι το επίκεντρο της προσοχής της το επόμενο έτος», δήλωσε η πηγή.

Τα σχέδια του Τζάστιν Τριντό για τις διακοπές παραμένουν ασαφή, συμπεριλαμβανομένου του αν θα περάσει χρόνο με την πρώην σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, και τα τρία τους παιδιά. 

Η πρώην σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά «έσπασε» πρόσφατα τη σιωπή της, αποκαλύπτοντας ότι η είδηση της σχέσης τους έχει επιπτώσεις στην προσωπική της ζωή. «Είμαστε όλοι άνθρωποι και τα πράγματα μας επηρεάζουν», μοιράστηκε στο podcast «Arlene Is Alone», προσθέτοντας ότι είναι «φυσιολογικό» να νιώθεις έτσι. «Ο τρόπος με τον οποίο αντιδράς στα πράγματα είναι δική σου απόφαση. Εγώ επιλέγω να ακούω τη μουσική αντί για τον θόρυβο».

Τον περασμένο μήνα, η Κέιτι Πέρι φαινόταν να επιβεβαιώνει τον ρομαντικό της δεσμό με τον Καναδό πολιτικό κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Πράγα, καθώς είπε σε έναν θαυμαστή της ότι «βγαίνει με κάποιον», απορρίπτοντας ταυτόχρονα την πρόταση γάμου που της έκανε επί σκηνής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark