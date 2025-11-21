Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Κάνουν το επόμενο σημαντικό βήμα στη σχέση τους

Φαίνεται ότι το μόνο που θέλει η Κέιτι Πέρι για τα Χριστούγεννα είναι ο Τζάστιν Τριντό. Η 41χρονη τραγουδίστρια του «Hot N’ Cold» φέρεται να έχει ήδη κάνει σχέδια για τις διακοπές με τον νέο της σύντροφο, σύμφωνα με το «People».

Αν και το ζευγάρι έχει αναμφίβολα έρθει πολύ κοντά τους τελευταίους μήνες, η πηγή τόνισε ότι η καλλιτέχνις ανυπομονεί, πραγματικά, να τελειώσει η περιοδεία της «Lifetimes». «Χωρίς υπερβολή, αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη για εκείνη», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο. «Δεν είχε καν χρόνο να σκεφτεί πραγματικά τη ζωή της μετά την περιοδεία».

Ωστόσο, η πηγή πρόσθεσε ότι η Κέιτι Πέρι θα επικεντρωθεί στην κόρη της, Daisy Dove Bloom (την οποία έχει με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ), κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της. «Είναι πλέον ανύπαντρη μητέρα και αυτό θα είναι το επίκεντρο της προσοχής της το επόμενο έτος», δήλωσε η πηγή.

Τα σχέδια του Τζάστιν Τριντό για τις διακοπές παραμένουν ασαφή, συμπεριλαμβανομένου του αν θα περάσει χρόνο με την πρώην σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, και τα τρία τους παιδιά.

Katy Perry and Justin Trudeau taking major next step in their relationship: report https://t.co/RJGai7wsLZ pic.twitter.com/zHMlJJYBpV — Page Six (@PageSix) November 21, 2025

Η πρώην σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά «έσπασε» πρόσφατα τη σιωπή της, αποκαλύπτοντας ότι η είδηση της σχέσης τους έχει επιπτώσεις στην προσωπική της ζωή. «Είμαστε όλοι άνθρωποι και τα πράγματα μας επηρεάζουν», μοιράστηκε στο podcast «Arlene Is Alone», προσθέτοντας ότι είναι «φυσιολογικό» να νιώθεις έτσι. «Ο τρόπος με τον οποίο αντιδράς στα πράγματα είναι δική σου απόφαση. Εγώ επιλέγω να ακούω τη μουσική αντί για τον θόρυβο».

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Τον περασμένο μήνα, η Κέιτι Πέρι φαινόταν να επιβεβαιώνει τον ρομαντικό της δεσμό με τον Καναδό πολιτικό κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Πράγα, καθώς είπε σε έναν θαυμαστή της ότι «βγαίνει με κάποιον», απορρίπτοντας ταυτόχρονα την πρόταση γάμου που της έκανε επί σκηνής.

‘YACHT’ IN THE ACT: Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau and pop star Katy Perry were spotted sharing some PDA off the California coast, photos obtained by FOX News Digital show. pic.twitter.com/jlhQQCbmre — Fox News (@FoxNews) October 12, 2025

