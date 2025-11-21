Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί στην πολυτελή γειτονιά του Τσίπινγκ Νόρτον στο Κότσγουολντς της Αγγλίας, με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ να βρίσκονται στο στόχαστρο των εξοργισμένων γειτόνων τους.

Οι κάτοικοι της περιοχής κατηγορούν ευθέως το διάσημο ζευγάρι ότι «κακοποιεί» το πολεοδομικό σύστημα, χρησιμοποιώντας πλάγιες μεθόδους για να μεταμορφώσει την εξοχική του κατοικία, αγνοώντας τους κανόνες που ισχύουν για τους υπόλοιπους πολίτες.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο περιφερειακό συμβούλιο του δυτικού Όξφορντσαϊρ, οι γείτονες υποστηρίζουν ότι οι Μπέκαμ έχουν υποβάλει περισσότερες από 30 ξεχωριστές αιτήσεις, αντί να παρουσιάσουν ένα ενιαίο σχέδιο. Η τακτική αυτή, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ακολουθείται σκόπιμα ώστε «να εξασφαλίσουν ότι θα πάρουν αυτό που θέλουν», αποφεύγοντας τη συνολική εποπτεία των αρχών για το τελικό μέγεθος των παρεμβάσεων.

Από το 2016, όταν το ζευγάρι αγόρασε τους τρεις διατηρητέους αχυρώνες έναντι 6.150.000 λιρών, η ιδιοκτησία έχει αλλάξει ριζικά μορφή. Στις προσθήκες περιλαμβάνονται νέος δρόμος και πύλες, επιπλέον γκαράζ, γήπεδο τένις, δεντρόσπιτο, φυλάκιο ασφαλείας, καθώς και μια ειδικά διαμορφωμένη λίμνη η οποία διαθέτει ακόμη και τεχνητή «παραλία».

Ωστόσο, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η πρόσφατη αίτηση των Μπέκαμ για την τροποποίηση και επέκταση ενός υφιστάμενου δρόμου ώστε να δημιουργηθεί μια δεύτερη είσοδος στην κατοικία, καθώς και για «βελτιώσεις» στο κράσπεδο και τις πύλες.

Η συγκεκριμένη αίτηση, τμήματα της οποίας υποβλήθηκαν αναδρομικά, αφού δηλαδή είχαν γίνει οι εργασίες, χαρακτηρίστηκε ως «ανέκδοτο» από τους αγανακτισμένους γείτονες. Όπως καταγγέλλουν, το ζευγάρι είχε ήδη «στρώσει τον δρόμο, εγκαταστήσει πύλες, περάσει ηλεκτρική παροχή στην πύλη, φυτέψει δέντρα και τοποθετήσει περίφραξη και στις δύο πλευρές του δρόμου» προτού καν ζητήσει την άδεια.

Ένας εκ των γειτόνων, όπως γράφει ο Independent, κατηγόρησε το συμβούλιο ότι απέτυχε να απαιτήσει ένα συνολικό σχέδιο, επιτρέποντας την τακτική των μικρών, σταδιακών αιτήσεων.

Ο ίδιος προβλέπει ότι «σύντομα η πύλη θα αλλάξει, θα χτιστούν πέτρινοι πυλώνες και θα εγκατασταθούν συμπαγείς διπλές ηλεκτρικές πόρτες ύψους σχεδόν δύο μέτρων, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και φωτισμό».

«Θυμηθείτε τα λόγια μου, θα μπει φωτισμός κατά μήκος του δρόμου, ίσως όχι τώρα, αλλά σε λίγους μήνες. Ακριβώς όπως έγινε με τη μικρή λίμνη που εγκρίθηκε στις 4 Αυγούστου 2020 και, πριν καλά-καλά προλάβει κανείς να βρέξει τα πόδια του, εγκρίθηκε άλλη αίτηση στις 8 Ιανουαρίου 2021 για μεγάλη λίμνη με νησί, και ας μην ξεχνάμε την παραλία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για ευνοϊκή μεταχείριση λόγω της διασημότητας των αιτούντων.

Τέλος, ένας άλλος ενιστάμενος έθεσε το ζήτημα της παρέμβασης στο φυσικό τοπίο: «Το σπίτι έχει ήδη έναν απολύτως λειτουργικό δρόμο, οπότε γιατί θεωρείται καλή ιδέα να στρωθεί κι άλλο κομμάτι ασφάλτου μέσα στο δάσος; Οι περιπατητές χρησιμοποιούν το μονοπάτι και θα έπρεπε να αφήνονται ανενόχλητοι από γιγαντιαία SUV που πηγαινοέρχονται».

