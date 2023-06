Ethan Hawke: Η ζωή, ο θάνατος και η «ανάσταση» της καριέρας του: «Ήμουν μόλις 30 ετών και ξεγραμμένος»

Ο πρωταγωνιστής της τελευταίας ταινίας του Pedro Almodóvar βρίσκεται στη βιομηχανία του θεάματος εδώ και τέσσερις δεκαετίες

Ο Ίθαν Χοκ είναι περήφανος για τα στραβά του δόντια. Όταν ένας πρώην ατζέντης του ζήτησε να τα φτιάξει, θύμωσε. «Παρακολούθησα τα Όσκαρ στην τηλεόραση πριν από μερικά χρόνια και όλοι έμοιαζαν σαν να ήταν άνθρωποι χωρίς κανένα ψεγάδι. Έμοιαζαν τόσο ψεύτικοι. Και τότε ανέβηκε στη σκηνή ο τρελός Σον Πεν και σκέφτηκα: "Να ένας άνθρωπος"». Εκείνη την ημέρα αποφάσισε ότι δεν θα έφτιαχνε τα δόντια του. «Απλά μισώ το πόσο ‘’ομογενοποιημένοι’’ θέλουν να είμαστε όλοι μας. Κανείς δεν μιλάει ποτέ για τα στραβά δόντια της Eleanor Roosevelt, επειδή ήταν μια γυναίκα με ουσία».

Στις Κάννες, ανάμεσα σε μοντέλα και σταρ του Instagram με πολλούς followers και μικρή φιλμογραφία, καθώς και εξωπραγματικά λευκά δόντια, ο Χοκ έμοιαζε με κανονικό άνθρωπο. Ή όσο φυσιολογικός μπορεί να είναι κανείς ως ένα σύμβολο της γενιάς του με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ και μια καριέρα τεσσάρων δεκαετιών.

Τώρα, στα 52 του, ο Χοκ συμπρωταγωνιστεί στο «Strange Way of Life», την ταινία γουέστερν του σκηνοθέτη Pedro Almodóvar, που μόλις έκανε πρεμιέρα στις Κάννες. Σε αντίθεση με τον Pedro Pascal, τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Strange Way of Life», τον οποίο ο κόσμος ανακάλυψε στα 40 του, ο Χοκ μεγάλωσε μπροστά στην κάμερα. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του ήταν 18 ετών και η μητέρα του 17. Τον ονόμασαν Ίθαν επειδή η μητέρα του πίστευε ότι το όνομα θα φαινόταν ωραίο στο εξώφυλλο ενός βιβλίου.

Οι γονείς του Χοκ χώρισαν όταν ήταν τεσσάρων ετών και πήγε να ζήσει με τη μητέρα του, η οποία τον μεγάλωσε ανάμεσα σε προσωρινές δουλειές και έντονη κοινωνική δραστηριότητα: ήταν δασκάλα, εντάχθηκε στο Σώμα Ειρήνης και ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που βοηθά στην παροχή εκπαίδευσης σε παιδιά από τη Ρουμανία. Ο Χοκ συμμετείχε, και παραμένει, σε αυτό το έργο και είναι αφοσιωμένος στα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Θεωρεί ότι ο χωρισμός των γονιών του ήταν το πρώτο του μάθημα υποκριτικής. Για να ευχαριστήσει τον πατέρα του, έναν βαθιά θρησκευόμενο συντηρητικό, μιλούσε για το ποδόσφαιρο και τη θρησκεία. «Ήθελα να του αρέσω. Είχα επίγνωση ότι ’’έπαιζα’’ γι' αυτόν. Μισούσα τον εαυτό μου γι' αυτό», δήλωσε στο «New Yorker».

Όταν ο Χοκ ήταν 12 ετών, η μητέρα του τον έγραψε σε μαθήματα υποκριτικής. Έξι μήνες αργότερα πρωταγωνιστούσε στην ταινία «Explorers» στο πλευρό του Ρίβερ Φοίνιξ. Έγιναν αχώριστοι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Ήμασταν σίγουροι ότι θα γινόμασταν αστέρια του κινηματογράφου». Την ημέρα της πρεμιέρας, κρύφτηκαν στην τουαλέτα του θεάτρου Ziegfeld για να ακούσουν τις κριτικές. Δεν ήταν κολακευτικές. «Η Αμερική ψήφισε και ο Ίθαν Χοκ δεν είναι αστέρι», άκουσε ένα στέλεχος να λέει.

Η πρώτη κινηματογραφική εμπειρία του Χοκ δεν τον έκανε αμέσως σταρ, αλλά του έδωσε έμμεσα ένα μάθημα που σίγουρα θα προτιμούσε να μην λάβει. Ο ίδιος εξομολογήθηκε στον «Guardian» ότι η αποστροφή του προς τις μεγάλες ταινίες του Χόλιγουντ προήλθε από τον θάνατο του Φοίνιξ. «Ήταν το πιο λαμπρό φως και αυτή η βιομηχανία τον ‘’κατασπάραξε’’και αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα».

Η επόμενη οντισιόν του ήταν για την ταινία «Dead Poets Society» του Peter Weir. Η επιτυχία και η επιρροή της ταινίας ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Όπως έχει διηγηθεί αρκετές φορές, δεν περνάει σχεδόν καμία μέρα χωρίς κάποιος να του φωνάξει «Carpe diem!» (Άδραξε τη μέρα).

Μια τέτοια κριτική και εμπορική επιτυχία, με σχεδόν 250 εκατ. δολάρια στο box office, θα έπρεπε να έχει κάνει τους πρωταγωνιστές της αμέσως αστέρες. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε… Καθώς ο ηθοποιός προσπαθούσε να βρει τη θέση του στη βιομηχανία, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τη Winona Ryder, η οποία βρισκόταν στην Πορτογαλία για τα γυρίσματα του «House of the Spirits». Ήθελε να συνεργαστεί μαζί της στην ταινία «Reality Bites» (1993). Η ταινία είναι ένα φαινόμενο που είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Όταν κυκλοφόρησε, οι κριτικοί την έκαναν «κομματάκια» και οι λίγοι θεατές που την είδαν την μισούσαν. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου αυτό άλλαξε…

Η ταινία ήταν μια αποτυχία εκείνη την εποχή, αλλά ο ίδιος γνώρισε την Thurman μέσω αυτής. Ήταν μαζί για επτά χρόνια και απέκτησαν δύο παιδιά. Για τη σχέση του με την Thurman, ο Χοκ δήλωσε στο ICON το 2016: «Έψαχνα για ένα σπίτι, ασφάλεια, ένα θεμέλιο, μια οικογένεια μέσω του γάμου. Έψαχνα το αντίθετο από αυτό που ήταν η ζωή μου, πάντα εκτεθειμένος σε λάμψεις, αλλά ερωτεύτηκα κάποιον που το μόνο που έκανε ήταν να προσθέσει περισσότερες ‘’λάμψεις’’ στη ζωή μου. Ο γάμος μας έγινε το αντίθετο από αυτό που ήθελα να έχω. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το διαχειριστούν, αλλά για εμένα ήταν αδύνατο», ανέφερε ο ίδιος.

Για να ξεπεράσει το διαζύγιό του, ο Χοκ δούλεψε σκληρά. Πίστευε ότι αν έδινε στα ΜΜΕ πολλά να συζητήσουν για την επαγγελματική του ζωή, δεν θα ασχολούνταν με την προσωπική του ζωή. Το 2008 παντρεύτηκε την Ryan Shawhughes, η οποία είχε εργαστεί για λίγο ως νταντά για τα παιδιά του. Ο Hawke και η Shawhughes έχουν πλέον δύο κόρες μαζί.

Η καριέρα του έχει περάσει από πολλές δύσκολες στιγμές. Ο Χοκ χρειάστηκε να περάσει από οντισιόν δύο φορές πριν πάρει τον ρόλο του στην ταινία «Training Day». «Τότε ήταν που κατάλαβα ότι η δεκαετία του '90 είχε τελειώσει. Βρισκόμουν σε μια μοναδική θέση, δηλαδή ήμουν μόλις 30 ετών και είχα ξεπεραστεί. Όλοι οι φίλοι μου πήγαιναν για οντισιόν κι εγώ δεν μπορούσα καν να περάσω από οντισιόν γιατί δεν με ήθελαν».

Σήμερα, ο ηθοποιός δεν φοβάται να πάρει ρίσκα που ξεπερνούν τους παραδοσιακούς κινηματογραφικούς ρόλους. Συμμετείχε σε μακροχρόνια πρότζεκτ όπως η τριλογία «Before Sunrise» (1995-2013), που αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού, και στο «Boyhood» (2014). Και στα δύο έργα, συνεργάστηκε με τον Richard Linklater. Τώρα, ο Χοκ κοιτάζει γύρω του και βλέπει ότι η βιομηχανία έχει αλλάξει. «Το πιο προφανές παράδειγμα είναι ότι όταν ήμουν νεότερος, το απόλυτο σήμα κατατεθέν της μετριότητας ήταν να έχεις ένα συμβόλαιο μόδας, να πρέπει να πουλάς τζιν ή κολόνιες. Σήμερα τα πάντα είναι ένα εμπόρευμα που μπορεί να αγοραστεί».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.