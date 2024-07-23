Irina Shayk: Κάνει διακοπές στην Ιταλία και ποζάρει με το σέξι μπικίνι της (video-φωτό)

Η Irina Shayk δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της στην Ιταλία. Το διάσημο μοντέλο, όπως ήταν αναμενόμενο, ενθουσίασε τους 23,5 εκατ. followers της.

Στις φωτογραφίες, το 38χρονο μοντέλο από τη Ρωσία, που έχει μία κόρη με τον ηθοποιό Bradley Cooper, επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της, φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι. Στην ανάρτησή της το διάσημο μοντέλο έγραψε: «Είναι καλοκαίρι ακόμα».

Επίσης, η Irina Shayk «ανέβασε» φωτογραφίες δείχνοντας το μέρος που βρίσκεται στους followers της, τι τρώει, ενώ από την καθημερινή της ρουτίνα, όπως φαίνεται, δεν λείπει η γυμναστική.

Η Irina και ο Bradley συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2015 και καλωσόρισαν τη γέννηση της κόρης τους το 2017. Ωστόσο, δύο χρονιά μετά αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Λίγο μετά τον χωρισμό τους, το «TMZ» ανέφερε ότι αποφάσισαν να μοιραστούν την επιμέλεια και να παραμείνουν και οι δύο στη Νέα Υόρκη για το μεγάλωμα της κόρης τους.

Πηγή: skai.gr

