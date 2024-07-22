Πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα για καθένα από τα 12 ζώδια; Ο Κώστας Λεφάκης έχει όλες τις απαντήσεις που ψάχνετε.

Κριός

Η εβδομάδα αυτή ενισχύει τον δυναμισμό σας και σας κάνει πιο αποτελεσματικούς με ότι καταπιαστείτε. Στο διάστημα της θα σας απασχολήσουν οι προσωπικές σας σχέσεις και οι οικονομικές σας συναλλαγές. Προσπαθήστε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, να μην υποχωρήσετε σε αντιξοότητες και να υπερασπιστείτε τα κεκτημένα σας αλλά και τις θέσεις που θέλετε να διαφυλάξετε. Στα αισθηματικά σας η επιτυχία εναλλάσσεται με την δοκιμασία και θα κριθεί από εσάς ποια από τις δυο θα επικρατήσει στο τέλος.

Ταύρος

Καθώς προχωρά ο Ιούλιος μεταφέρεται το ενδιαφέρον σας στο στενό περιβάλλον εξαιτίας κάποιου έκτακτου ζητήματος. Δεν είναι τόσο σοβαρό αλλά δεν πρέπει να αμελήσετε είτε την εκδήλωση ενός γεγονότος είτε μια επιθετική συμπεριφορά ενός δικού σας ανθρώπου. Ο Ερμής δε βοηθά τη συνεννόηση και έκτος από το οικογενειακό περιβάλλον θα πρέπει να φανείτε διαλλακτικοί και με το επαγγελματικό αντίστοιχο. Η Αφροδίτη στον Λέοντα δημιουργεί νέες πιέσεις και νέες αντιξοότητες. Ωστόσο, ο Ερμής μαζί με τον Δία στους Διδύμους, παραμένουν σύμμαχοι των επιδιώξεων σας παρέχοντας σας την ασφάλεια που θέλετε.

Δίδυμοι

Την τέταρτη εβδομάδα του Ιουλίου ο Ερμής συναντά τον Ήλιο καθώς ο δεύτερος περνά στο Λέοντα. Οι θετικές όψεις αυτών των δυο με την τον Δία στο ζώδιο σας τονίζουν την πειθώ σας, εξυπηρετούν τα σχέδια σας αλλά και την αξιοσύνη σας στην διεκπεραίωση ακόμα και των πιο δύσκολων υποθέσεων. Φροντίστε να ξεκουράζεστε λίγο. Αποφύγετε αρνητικούς ανθρώπους και μην χασομεράτε την ώρα που δεν πρέπει. Το πρόγραμμα σας προβλέπεται φορτωμένο αλλά είστε άξιοι να κάνετε δύσκολους συνδέσμους ασχολιών και συναντήσεων. Η επιτυχία σας στα ερωτικά συνεχίζεται.

Καρκίνος

Την εβδομάδα αυτή φροντίστε καλύτερα τα οικονομικά σας ή εκμεταλλευτείτε τυχόν ευκαιρίες για τη βελτίωση τους. Πολλές υποθέσεις θα σας απασχολήσουν κυρίως σχετιζόμενες με το χρήμα σαν μέσο τακτοποίησης τους. Σε περίπτωση που το ρευστό δεν επαρκεί χρησιμοποιήστε τη διπλωματικότητα σας και ζητήστε πίστωση χρόνου από τους δανειστές σας. Μπορείτε να την πετύχετε. Στο μεταξύ κάποιο νέο πρόβλημα θα παρουσιαστεί στον οικογενειακό χώρο εξαιτίας μια έκτακτης ανάγκης που θα εμφανιστεί στη ζωή ενός δικού σας ανθρώπου. Συναισθηματικά η κατάσταση είναι συμπαθητική καθώς ξεκινά η αρμονία του Άρη με την Αφροδίτη.

Λέων

Η παρουσία του Ήλιου στο ζώδιο σας τονίζει τις επιθυμίες σας ενώ ο Ερμής βοηθά στην προβολή σας. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας την ώρα των μεταβολών όποια μορφή και αν έχουν αυτές, ή την ώρα των διαφωνιών. Συνεχίστε να υποστηρίζετε τις πάγιες θέσεις σας με λίγο πιο διαλλακτικό τρόπο. Κάντε έξυπνους συνδυασμούς και αποφύγετε ανθρώπους με τους οποίους δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε για κοινά ενδιαφέροντα. Τολμήστε να πάρετε πρωτοβουλίες που θα σας απαλλάξουν από διλλήματα ή θα ανοίξουν το δρόμο σε μια κατεύθυνση που θέλετε να ακολουθήσετε. Ερωτικά η περίοδος παραμένει συμπαθητική.

Παρθένος

Η τέταρτη εβδομάδα του Ιουλίου παρουσιάζει μια επιτάχυνση εξελίξεων από την μια και από την άλλη μια καθυστέρηση κυρίως στις οικονομικές σας συναλλαγές. Αυτή θα φέρει μια αργοπορία στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών σας. Εδώ θα πρέπει να φανείτε ψύχραιμοι, να μην αφήσετε τον πανικό να σας κυριεύσει, ούτε όμως και την απογοήτευση. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το καλοκαίρι έχει συνεχείς μεταβολές των καταστάσεων. Και εσείς ως ευμετάβλητο ζώδιο μπορείτε να αναπροσαρμόζετε το πρόγραμμα σας ή τις δυνάμεις σας σε αυτές.

Ζυγός

Η τέταρτη εβδομάδα είναι καθοριστική είτε για την πραγματοποίηση μιας προσωπικής σας επιθυμίας είτε για το τελικό αποτέλεσμα μιας υπόθεσης που σας απασχολεί. Ο Άρης από τους Διδύμους φέρνει ευκαιρίες για αποκατάσταση σχέσεων με αδέλφια ενώ η δύσκολη όψη του με τον Κρόνο θα φέρει νέους τριγμούς στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Η εβδομάδα αυτή θα σας δείξει ποιες σχέσεις θα διαταραχτούν και εσείς θα μπορέσετε να αναλάβετε θέσεις κάποιων πραγμάτων που δεν θέλετε το γενικότερο κλίμα να ανατρέψει. Η αρωγή τρίτων δεν θα λείψει όπως και οι καλές στιγμές στην προσωπική σας ζωή. Βασιστείτε σε αυτές έξυπνα.

Σκορπιός

Τελειώνοντας ο Ιούλιος δίνει έμφαση στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και σε μια νέα αναστάτωση στον προσωπικό ή τον οικογενειακό σας χώρο. Τα γεγονότα σας βγάζουν ακόμα μια φορά από τα νερά σας αλλά επειδή έχετε συνηθίσει μπορείτε να επανέρθετε εύκολα. Κινηθείτε διακριτικά χωρίς να προκαλείτε ή να παρεμβαίνετε εκεί που δεν θα έπρεπε. Φροντίστε τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις και επιμεληθείτε τις δημόσιες εμφανίσεις σας. Όσο και αν σας αναστατώσει η συμπεριφορά ενός ανθρώπου, μη βιαστείτε να απαντήσετε.

Τοξότης

Σε σύγκριση με άλλους φαίνεται ότι ευνοείστε με το πέρασμα του Ήλιου στο Λέοντα καθώς ανοίγονται νέες προοπτικές στις υποθέσεις σας. Αρκετοί θα μετακινηθείτε, θα ταξιδέψετε, ή θα ξεκινήσετε καλοκαιρινές διακοπές. Με εξαίρεση τα οικονομικά σας και κάποιες επαγγελματικές αντιξοότητες όλοι οι τομείς φαίνεται να λειτουργούν σχετικά ομαλά και ήρεμα για εσάς. Αλλά και εκεί που θα έχετε ένα πρόβλημα θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε και να βρείτε μια λύση. Αισθηματικά εξακολουθείτε να ευνοείστε παρόλο που κάποιες στιγμές αναστατώνεστε με την συμπεριφορά του συντρόφου σας.

Αιγόκερως

Αλλάζει ο ρυθμός αυτής της εβδομάδας και μετακινούνται τα ενδιαφέροντα σας. Υποχωρεί η ένταση στις προσωπικές σας σχέσεις αλλά αρχίζει στις οικονομικές σας συναλλαγές. Προσέξτε αυτό τον τομέα ιδιαίτερα για αρκετές εβδομάδες ακόμα. Προσπαθήστε να ανταποκρίνεστε στις υποχρεώσεις σας ή να τις διευθετείτε. Γίνετε πιο εκφραστικοί και αποφύγετε κάθε μορφή εσωστρέφειας. Την εποχή αυτή πρέπει να δίνετε καθημερινά το παρόν σε όλους εκείνους τους τομείς που βρίσκονται όχι μόνο σε εξέλιξη αλλά και σε μια μικρή φάση κρίσης.

Υδροχόος

Την τέταρτη εβδομάδα του μήνα δίνεται μια νέα έμφαση στην αισθηματική σας ζωή. Όσοι εξαιρείστε αυτής της περίπτωσης θα ασχοληθείτε με τα κοινωνικά σας ενδιαφέροντα πιο άμεσα και περισσότερο επιτυχημένα. Συναισθηματικά εξακολουθείτε να είστε ευνοημένοι, αλλά και εξαρτάται το πώς εσείς χειρίζεστε το όλο θέμα διότι από το δικό σας χειρισμό, εκπορεύεται το αποτέλεσμα της τελικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Επαγγελματικά δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο όμως δεν αλλάζει το όραμα και η ελπίδα που πάντα καλλιεργείτε για το μέλλον της ζωής σας αλλά και του κόσμου ολόκληρου.

Ιχθύες

Η τέταρτη εβδομάδα δημιουργεί μερικές αναστατώσεις μέσα από την πορεία γεγονότων που ενδεχομένως δεν είχατε υπολογίσει. Ωστόσο, διατηρώντας την ψυχραιμία σας και μην φοβούμενοι τις καθυστερήσεις στα οικονομικά σας, μπορείτε να αντιμετωπίσετε γενναία την όποια κατάσταση και να την ταχτοποιήσετε ανάλογα. Η παρουσία κάποιων καλών ανθρώπων στο πλευρό σας παραμένει σταθερή όσο και αν κάποιες φορές την αγνοείτε εσείς από κεκτημένη ταχύτητα. Πάντως προέχει να μην κάνετε λάθη στον επαγγελματικό τομέα τώρα. Να μην εμπλακείτε σε νέες συνεργασίες αν δεν είστε βέβαιοι για την αντοχή σας μακροπρόθεσμα και να μην αναλάβετε κοινωνικές υποχρεώσεις αν δεν μπορείτε να τις τηρήσετε όχι τόσο συναισθηματικά, όσο οικονομικά.

Πηγή: skai.gr

