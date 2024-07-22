Σταύρος Νιάρχος- Dasha Zukhova: Διακοπές στην Ελλάδα με το σκάφος τους

Περίοδος διακοπών αυτή που διανύουμε και όλοι ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης χαλαρώνουν για το καλοκαίρι. Πόσο μάλλον όσοι δεν έχουν καμιά οικονομική ανησυχία στη ζωή τους, όπως ο Σταύρος Νιάρχος και η σύζυγός του Dasha Zukhova.

Το υπερδιάσημο κοσμικό ζευγάρι βρίσκεται ήδη στη χώρα της καταγωγής του Σταύρου Νιάρχου και κάνει κρουαζιέρα στο Αιγαίο με το κότερό τους φιλοξενώντας και πολλές διάσημες παρουσίες, όπως το πασίγνωστο μοντέλο και ηθοποιό Camille Rowe αλλά και την επίσης ηθοποιό και μοντέλο Beatrice Borromeo.

Φυσικά βρέθηκαν και στο πάρτι γενεθλίων της αδερφής του Σταύρου Νιάρχου, Ευγενίας στη Σαντορίνη αν και δεν δημοσιεύτηκαν δικές φωτογραφίες από τη βραδιά. Σήμερα όμως η Dasha Zukhova ποστάροντας διάφορες στιγμές από την παραμονή τους στην Ελλάδα , έβαλε και φωτό με τις διάσημες φίλες τους αλλά και με την πασίγνωστη σχεδιάστρια μόδας. Stella McCartney. Και φυσικά τον γιο τους να απολαμβάνει τις ελληνικές παραλίες.

