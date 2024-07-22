Το πιο διάσημο παιδί της Βρετανίας, ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον και μελλοντικός βασιλιάς, Τζορτζ, έχει σήμερα γενέθλια.

Ο μικρός πρίγκιπας γίνεται 11 ετών και το παλάτι του Κένσιγκτον του ευχήθηκε «χρόνια πολλά», ποστάροντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα αυτόν τον μήνα η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Wishing Prince George a very happy 11th birthday today!



📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/Tybyz7Z8cs — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2024

Πηγή: skai.gr

