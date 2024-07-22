Λογαριασμός
Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 11 ετών – Η φωτογραφία που ανέβασε η μαμά Κέιτ 

Το παλάτι του Κένσιγκτον του ευχήθηκε «χρόνια πολλά», ποστάροντας μία φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα αυτόν τον μήνα η πριγκίπισσα της Ουαλίας

Prince George:

Το πιο διάσημο παιδί της Βρετανίας, ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον και μελλοντικός βασιλιάς, Τζορτζ, έχει σήμερα γενέθλια. 

Ο μικρός πρίγκιπας γίνεται 11 ετών και το παλάτι του Κένσιγκτον του ευχήθηκε «χρόνια πολλά», ποστάροντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα αυτόν τον μήνα η πριγκίπισσα της Ουαλίας. 

TAGS: πρίγκιπας Ουίλιαμ Κέιτ Μίντλετον
