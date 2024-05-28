Η Irina Shayk μας έδειξε για ακόμη μια φορά την καλλίγραμμη σιλουέτα της σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το διάσημο μοντέλο πόζαρε με μαύρο μπικίνι, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για τη μίνι απόδρασή της με την κόρη της, Lea De Seine, που έχει αποκτήσει με τον Bradley Cooper.

Το μοντέλο «ανέβασε» μια φωτογραφία, η οποία αναδείκνυε τους γυμνασμένους κοιλιακούς της, ενώ πόζαρε στην αποβάθρα μιας λίμνης. Δημοσίευσε, επίσης, μερικές φωτογραφίες στα Stories της, μεταξύ των οποίων και μία στο κρεβάτι της. Σε άλλη φωτογραφία μαμά και κόρη μας δείχνουν τα γυμνά πόδια τους.

Η Irina και ο Bradley συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2015 και καλωσόρισαν τη γέννηση της κόρης τους το 2017. Ωστόσο, δύο χρονιά μετά αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Λίγο μετά τον χωρισμό τους, το «TMZ» ανέφερε ότι αποφάσισαν να μοιραστούν την επιμέλεια και να παραμείνουν και οι δύο στη Νέα Υόρκη για το μεγάλωμα της κόρης τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Elle», η Irina εξήγησε ότι εκείνη και ο Bradley βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να ευθυγραμμίζουν το πρόγραμμα της δουλειάς τους με τις υποχρεώσεις τους ως γονείς.

«Είναι ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε η Lea και εγώ», τόνισε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

