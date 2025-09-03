Μάρτιν Σκορσέζε: Η κόρη του «ανέβασε» βίντεο με τη μητέρα της και τη μάχη που δίνει με το Πάρκινσον

Η μικρότερη κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), Φραντσέσκα, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα σπάνιο βίντεο με την άρρωστη μητέρα της, Έλεν Μόρις Σκορσέζε. Η 78χρονη πρώην εκδότρια βιβλίων παλεύει γενναία με τη νόσο του Πάρκινσον από το 1990. Η 25χρονη νεαρή ηθοποιός χαρακτήρισε την Έλεν «πολεμίστρια» και έγραψε: «Θυμηθείτε να πείτε στους γονείς σας ότι τους αγαπάτε, γιατί μια μέρα θα πρέπει να τους φροντίσετε όπως κάποτε φρόντισαν εσάς».

«Ποτέ μην θεωρείτε την υγεία δεδομένη», πρόσθεσε η κόρη του διάσημου σκηνοθέτη. Στο βίντεο, η Φραντσέσκα, η οποία έχει 567.000 ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταΐζει τη μητέρα της μερικές μπουκιές από ένα επιδόρπιο και της δίνει να πιει μερικές γουλιές νερό από ένα μεγάλο πλαστικό ποτήρι.

Σε αντίθεση με τα παιδιά άλλων διασημοτήτων, η Φρανσέσκα -που μεγάλωσε παίζοντας με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και έχει νονό τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο- αναγνωρίζει τα προνόμια του επωνύμου της. «Απλώς προσπαθώ να είμαι το καλύτερο nepo baby που μπορώ να είμαι», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της. «Φυσικά, έχω το πάνω χέρι σε πολλά πράγματα, είμαι πολύ τυχερή. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθώ να διατηρώ τον εαυτό μου ταπεινό, προσγειωμένο και να κακομαθαίνω τους φίλους μου».

Πηγή: skai.gr

