Πυρά του Ίλον Μασκ στον Μπάιντεν μετά από «ακροδεξιό» tweet γιατί δεν απελευθερώθηκε ο Πολ Γουίλαν

Επίθεση στον Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε την Παρασκευή ο Ίλον Μασκ επειδή στη συμφωνία με τους Ρώσους για την μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ δεν απελευθερώθηκε και ο Πολ Γουίλαν.



Ένας χρήστης του Twitter ρώτησε τον εκκεντρικό μεγιστάνα Ίλον Μασκ τη γνώμη του για την ανταλλαγή κρατουμένων που διαπραγματεύτηκε ο πρόεδρος Μπάιντεν με τη Ρωσία για την απελευθέρωση της αμερικανίδας σταρ του μπάσκετ, και ο Μασκ, που δηλώνει ότι έχει προσχωρήσει στο ρεπουμπλικανικό «στρατόπεδο», δεν ήθελε πολύ…



Ο Μασκ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει «ποτέ» να αφήνουν πίσω έναν από τους στρατιώτες τους. «Ποτέ δεν αφήνεις πίσω έναν πεζοναύτη. Ποτέ.», έγραψε χαρακτηριστικά.

Never leave a marine behind. Never.