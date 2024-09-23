Η Βερόνικα Αντετοκούμπο πόσταρε τις πρώτες φωτό από την Νιγηριανή τελετή του γάμου του γιου της Γιάννη

Και αυτό το διάστημα έχουμε δει να διαρρέουν διάφορες φωτογραφίες και από το White party που έγινε την Παρασκευή 30 Αυγούστου και από το πάρτι του γάμου, τον στολισμό, το catering, το μενού αλλά και το πάρτι της νύφης με τις φίλες της.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι εορτασμοί του γάμου του Γιάννη Αντετοκούμπο και της Mariah Riddlesprigger, ξεκίνησαν από την Παρασκευή και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή το βράδυ. Με έναρξη ένα εκπληκτικό party σε τοποθεσία του Costa Navarino πάνω στη θάλασσα και όλους τους καλεσμένους και φυσικά και το ζευγάρι ντυμένους στα ολόλευκα.

