Κρις Μπράουν: Δήλωσε ένοχος για το επεισόδιο σε κλαμπ του Λονδίνου

Ο Αμερικανός τραγουδιστής της R&B Κρις Μπράουν δήλωσε ένοχος όσον αφορά την εμπλοκή του σε επεισόδιο σε νυχτερινό κλαμπ στο κέντρο του Λονδίνου.

Ο 37χρονος καλλιτέχνης επρόκειτο να δικαστεί αργότερα μέσα στη χρονιά, καθώς κατηγορούνταν ότι επιτέθηκε με μπουκάλι στον πρώην φίλο του, Άμπραχαμ Ντιάου, στο ιδιωτικό κλαμπ «Tape», στην περιοχή Μέιφερ, τον Μάιο του 2023.

Κατά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ, αποσύρθηκαν οι κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης στον Ντιάου, κατοχή όπλου – στην προκειμένη περίπτωση ενός μπουκάλι– σε δημόσιο χώρο, καθώς και για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Η επιβολή της ποινής του για την κατηγορία της συμπλοκής έχει οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου.

Ο Μπράουν εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας μπεζ κοστούμι, γυαλιά ηλίου με χρυσό σκελετό και καπέλο των «St. Louis Cardinals», συνοδευόμενος από άνδρες ασφαλείας, ενώ έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί λίγοι θαυμαστές του.

Σε προηγούμενες ακροάσεις, το δικαστήριο είχε διατάξει την καταβολή εγγύησης, ύψους 5 εκατ. λιρών ως όρο για την αποφυλάκισή του, επιτρέποντάς του παράλληλα να πραγματοποιήσει την παγκόσμια περιοδεία του, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραδίδει, στις Αρχές, το διαβατήριό του κατά την άφιξή του σε κάθε χώρα.

Μετά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο Κρις Μπράουν αφέθηκε εκ νέου ελεύθερος με εγγύηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.