«Διαζύγιο του αιώνα»: Κατέβαλε 644 εκατ. δολάρια στην πρώην σύζυγό του

Ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group, Τσόι Τε-γουόν, διατάχθηκε από δικαστήριο της Νότιας Κορέας να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ, το ποσό των 944 δισ. γουόν (483 εκατ. λίρες ή 644 εκατ. δολάρια), σε μια υπόθεση που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ως το «διαζύγιο του αιώνα».

Το ποσό της αποζημίωσης, το οποίο πρέπει ακόμη να οριστικοποιηθεί, είναι χαμηλότερο από το αρχικό ποσό των 1,38 τρισ. γουόν που είχε επιδικάσει δικαστήριο το 2024. Η απόφαση εκδόθηκε περισσότερο από μία δεκαετία μετά τη διάλυση του γάμου του ζευγαριού, η οποία ακολούθησε την αποκάλυψη ότι ο Τσόι είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα.

Η SK Group ελέγχει την SK Hynix, τον κολοσσό παραγωγής ημιαγωγών που προμηθεύει μικροτσίπ στη Nvidia και πρόσφατα πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη εισαγωγή ξένης εταιρείας στην ιστορία του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Οι δικηγόροι του Τσόι δήλωσαν ότι «ο πρόεδρος Τσόι Τε-γουόν εκφράζει τη βαθιά του λύπη, καθώς η διαδικασία του διαζυγίου έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους. Θα τοποθετηθούμε αναλυτικά επί της απόφασης αφού τη μελετήσουμε προσεκτικά».

Η SK Group ανήκει στα λεγόμενα chaebols, τις οικογενειακά ελεγχόμενες επιχειρηματικές αυτοκρατορίες που κυριαρχούν στην οικονομία της Νότιας Κορέας. Η ετυμηγορία εκδόθηκε ύστερα από μακρά δικαστική διαμάχη για τη διανομή της περιουσίας του ζευγαριού, το οποίο ήταν παντρεμένο επί 35 χρόνια.

Κατά την προηγούμενη δίκη, το 2024, η νομική ομάδα της Ρο είχε υποστηρίξει με επιτυχία ότι ο Τσόι είχε λάβει σημαντική οικονομική βοήθεια από τον πατέρα της, Ρο Τε-γου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993. Το δικαστήριο είχε τότε κρίνει ότι ο πρώην πρόεδρος είχε δώσει στον Τσόι 30 δισ. γουόν από παράνομο μυστικό ταμείο το 1991 και είχε διατάξει την καταβολή 1,38 τρισ. γουόν στην πρώην σύζυγό του.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση πέρυσι, κρίνοντας ότι τα χρήματα αυτά προέρχονταν από παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαια και, συνεπώς, δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ως μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.

Η υπόθεση έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη Νότια Κορέα.

Η SK Group ιδρύθηκε ως εταιρεία υφαντουργίας το 1953, αλλά αναπτύχθηκε γρήγορα σε πολλούς διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους της χώρας.

Σήμερα αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο chaebol μετά τον όμιλο Samsung. Εκατομμύρια Νοτιοκορεάτες χρησιμοποιούν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της SK Telecom και ανεφοδιάζουν τα οχήματά τους στα πρατήρια καυσίμων της SK. Ο όμιλος απέκτησε παγκόσμια προβολή όταν η θυγατρική του SK Hynix βρέθηκε στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Τον Μάιο, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια Χονγκ Κονγκ (περίπου 128 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας ιστορικό ορόσημο στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας.

Καθώς η αξία της SK Hynix αυξανόταν, ενισχύθηκε και η οικονομική ισχύς της SK Group και του προέδρου της, Τσόι Τε-γουόν. Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιούνγκ, εξήρε δημόσια τον Τσόι, κατά την παρουσίαση ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και τον πρόεδρο της Samsung, Λι Τζέι-Γιονγκ, «ήρωες του κορεατικού λαού».

Παράλληλα, ο όμιλος άντλησε 26,5 δισ. δολάρια από την εισαγωγή των μετοχών του στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή ξένης εταιρείας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

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