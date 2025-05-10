Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε για την υπόθεση Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέθεσε ως μάρτυρας στην υπόθεση μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η γνωστή τραγουδίστρια, επί σειρά ετών, φίλη της Λάιβλι τοποθετήθηκε για πρώτη φορά όσον αφορά τη συνεχιζόμενη νομική διαμάχη μεταξύ της Lively και του σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends with Us», όταν αποκαλύφθηκε ότι σε επικοινωνίες γινόταν λόγος για το όνομα «Τέιλορ» ως μέρος της αγωγής δυσφήμισης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Μπαλντόνι εναντίον της Λάιβλι και του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς τον Ιανουάριο.

Ένα από τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στην αγωγή του Μπαλντόνι αφορά επικοινωνία μεταξύ του Μπαλντόνι και της Λάιβλι σχετικά με το σενάριο της ταινίας.

«Μου αρέσει πολύ αυτό που έκανες. Βοηθάει πραγματικά πολύ. Το κάνει πολύ πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον. (Και θα ένιωθα έτσι χωρίς τον Ryan και την Taylor)», έγραψε ο Μπαλντόνι με ένα emoji που κλείνει το μάτι.

«Η Tέιλορ Σουίφτ δεν πάτησε ποτέ το πόδι της στο πλατό αυτής της ταινίας, δεν συμμετείχε σε καμία απόφαση για το κάστινγκ ή τη δημιουργία, δεν έκανε τη μουσική επένδυση για την ταινία, δεν είδε ποτέ κάποιο μοντάζ ή δεν κράτησε σημειώσεις για την ταινία, δεν είδε καν το «It Ends With Us» παρά μόνο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία της στο κοινό και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του 2023 και του 2024» ανέφερε Εκπρόσωπος της Σουίφτ στο CNNi.

«Η σύνδεση που είχε η Taylor με αυτήν την ταινία ήταν ότι επέτρεψε τη χρήση ενός τραγουδιού, του «My Tears Ricochet», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

