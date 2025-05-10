Justin Bieber: Είμαι εγωιστής και έχω πληγώσει ανθρώπους - Η ανάρτησή του στο Instagram

Ο Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber) μέσα από μια προσωπική και αινιγματική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram «άνοιξε» την καρδιά του και παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να κάνει πράγματα που πληγώνουν τους άλλους, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως έναν απλό τύπο με ελαττώματα.

Η παραδοχή του έρχεται, την ώρα που ο 31χρονος καλλιτέχνης προκαλεί ανησυχία στο περιβάλλον του, με πρόσωπα που τον γνωρίζουν να μιλούν για έναν άνθρωπο που φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο.

Όπως έγραψε αρχικά στην ανάρτησή του στα social media για τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές του: «Έχω κάνει πράγματα που πλήγωσαν άλλους. Συνεχίζω να κάνω και να λέω πράγματα που πληγώνουν τους άλλους άθελά μου. Κι όμως, ξύπνησα σήμερα το πρωί με άλλη μια ευκαιρία να εξελιχθώ και να μην είμαι τόσο εγωιστής. Η αγάπη σε βοηθάει να συγχωρήσεις, να αγαπάς ακόμη και τους εχθρούς σου».

Ο Μπίμπερ εξομολογήθηκε ότι συχνά φοβάται πως θα «αποκαλυφθεί» αν μιλήσει ανοιχτά για το πόσο εγωιστής μπορεί να είναι, εκφράζοντας φόβους πως αυτό θα τον κάνει λιγότερο αγαπητό και αξιόπιστο στα μάτια του κόσμου. «Νόμιζα πως αν ήμουν ειλικρινής για τα εγωιστικά μου αισθήματα, θα ακυρωνόμουν από τα όνειρά μου για αποδοχή», έγραψε. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι: «Όσο πιο ειλικρινής είμαι με τον εαυτό μου, τόσο περισσότερη ελευθερία νιώθω».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Μπίμπερ αποκάλυψε: «Προσεύχομαι στον Θεό να με βοηθήσει να βλέπω το καλό στους ανθρώπους. Ακόμα κι όταν με έχουν χρησιμοποιήσει». Μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που περνά, τόνισε πως προσπαθεί κάθε πρωί να ζητά μια αλλαγή οπτικής όταν ξυπνά με αρνητικά συναισθήματα. «Μόνο ο Θεός μπορεί να αφαιρέσει την απληστία και τον εγωισμό από την καρδιά μας. Το να προσπαθείς περισσότερο δεν λειτουργεί. Το δοκίμασα», κατέληξε.

Οι αναρτήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου εντείνεται η ανησυχία για την ψυχική και προσωπική κατάσταση του διάσημου τραγουδιστή. Την περασμένη εβδομάδα, δημοσίευσε φωτογραφίες όπου φαίνεται να καπνίζει μαριχουάνα, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα, ειδικά μετά τις φήμες για χρήση ουσιών που είχαν διαψευστεί από τον εκπρόσωπό του πριν από τρεις μήνες.

