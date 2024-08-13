Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα η σταρ του Disney Channel, Skai Jackson μετά από καβγά με το αγόρι της, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της Page Six.

Η ηθοποιός που υποδύεται τη “Jessie”, φέρεται να έχει νομικά μπλεξίματα, αφού ένας σεκιούριτι στο Universal CityWalk, στο Χόλιγουντ παρατήρησε εκείνη και τον αγαπημένο της να αρχίζουν να τσακώνονται, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Τμήματος του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο σεκιούριτι αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία αφού ισχυρίστηκε ότι είδε τη Jackson να σπρώχνει τον φίλο της περισσότερες από μία φορές. Οι φρουροί συνέλαβαν το ζευγάρι έως ότου έφτασαν οι τοπικές αρχές και εξέτασαν το βίντεο, το οποίο φέρεται να δείχνει ότι η σταρ του «Bunk'd» τον είχε σπρώξει δύο φορές.

Η Jackson συνελήφθη για πλημμέλημα, αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα.

Παρά τα προφανή πλάνα της συμπλοκής, τόσο η Jackson όσο και ο φίλος της αρνήθηκαν ότι υπήρχε σωματική βία και, στην πραγματικότητα, είπαν ότι έχουν αρραβωνιαστεί και ότι περιμένουν μωρό.

Η υπόθεση θα εξεταστεί από το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες για να διαπιστωθεί εάν «στέκουν» κατηγορίες.

