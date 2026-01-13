Σάλος με τον Τίμοθι Μπάσφιλντ: Καταζητείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Οι ομοσπονδιακές και τοπικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχουν στην αναζήτηση του 68χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη, Τίμοθι Μπάσφιλντ, γνωστού από τη σειρά «West Wing», μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του για σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός κατηγορείται για δύο αδικήματα σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και ένα αδίκημα κακοποίησης παιδιού, τα οποία φέρονται να έλαβαν χώρα στο πλατό της τηλεοπτικής σειράς «The Cleaning Lady», στο Νέο Μεξικό. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Μπάσφιλντ δεν έχει εντοπιστεί, ούτε συλληφθεί.

Οι καταγγελίες και το χρονικό της υπόθεσης

Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν προσωπικό του Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού ενημέρωσε τις αρχές ότι δύο 11χρονα δίδυμα αγόρια ενδέχεται να είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς, την οποία σκηνοθετούσε ο Μπάσφιλντ.

Σύμφωνα με καταγγελία στο Μητροπολιτικό Δικαστήριο της Κομητείας Bernalillo, τα φερόμενα περιστατικά σημειώθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024. Σε ένορκη κατάθεση αστυνομικού αναφέρεται ότι ο Μπάσφιλντ επιδίωξε να αναπτύξει στενή σχέση με τα παιδιά, ζητώντας τους να τον αποκαλούν «θείο Τιμ» και προσφέροντάς τους χριστουγεννιάτικα δώρα μαζί με τη σύζυγό του, ηθοποιό Μελίσα Γκίλμπερτ.

Παράλληλα, φέρεται να τα γαργαλούσε στην κοιλιά και στα πόδια, ακόμη κι όταν εκείνα δήλωναν ότι δεν τους άρεσε. Αρχικά, δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2025, ένας γονέας ανέφερε στην Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών ότι το παιδί του αποκάλυψε πως είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον Μπάσφιλντ.

Ένας από τους ανήλικους ηθοποιούς κατέθεσε ότι ο σκηνοθέτης άγγιξε τα «ευαίσθητα μέρη» του για πρώτη φορά όταν ήταν επτά ετών και ότι τα περιστατικά συνεχίστηκαν και τον επόμενο χρόνο. Όπως ανέφερε, φοβόταν να μιλήσει, επειδή ο Μπάσφιλντ ήταν ο σκηνοθέτης και ανησυχούσε ότι θα θυμώσει μαζί του.

Ψυχολογικές επιπτώσεις και μαρτυρίες ειδικών

Σύμφωνα με τις καταθέσεις θεραπευτών και γιατρών, ένας από τους ανήλικους εμφάνισε σοβαρά ψυχολογικά συμπτώματα, όπως ενούρηση, προβλήματα συμπεριφοράς, μετατραυματικό στρες, άγχος και εφιάλτες που σχετίζονταν με τον σκηνοθέτη. Το παιδί φέρεται να είπε σε θεραπευτή ότι ο Μπάσφιλντ άγγιξε τα γεννητικά του όργανα και τους γλουτούς του σε υπνοδωμάτιο του πλατό. Οι καταθέσεις αυτές ενίσχυσαν το κατηγορητήριο και οδήγησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Η ποινική καταγγελία αναφέρει, επίσης, ότι ο Μπάσφιλντ φίλησε ανήλικο στο πρόσωπο, ενώ του έκοβαν τα μαλλιά. Επιπλέον, φέρεται να υπάρχουν φωτογραφίες στις οποίες «γαργαλάει και χαϊδεύει το κεφάλι και το σώμα ανήλικων αγοριών».

Η στάση των στούντιο και οι δηλώσεις του Μπάσφιλντ

Η Warner Bros ξεκίνησε εσωτερική έρευνα τον Φεβρουάριο του 2025, μετά από ανώνυμη καταγγελία στη γραμμή επικοινωνίας της SAG-AFTRA για περιστατικό που συνέβη τον Δεκέμβριο του 2024. Το στούντιο δήλωσε ότι δεν βρήκε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες.

Ωστόσο, οι ποινικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα ανεξάρτητα από τα πορίσματα της εταιρείας. Ο ίδιος ο Μπάσφιλντ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι γονείς των παιδιών επιδιώκουν «εκδίκηση», επειδή τα παιδιά τους δεν επιλέχθηκαν για την τελευταία σεζόν της σειράς. Σε δηλώσεις του στους ερευνητές είπε: «Δεν θυμάμαι να έχω γαργαλήσει ποτέ ανοιχτά τα αγόρια, αλλά δεν θα ήταν ασυνήθιστο για μένα».

Η Fox και η Warner Bros εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, τονίζοντας ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές και ότι η ασφάλεια των ανηλίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά όλες τις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και διαθέτουμε μηχανισμούς για άμεση και διεξοδική διερεύνηση», ανέφεραν. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού και σύλληψης του Τίμοθι Μπάσφιλντ.

