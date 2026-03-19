Η ομογένεια αποχαιρέτησε τον Έρνι Ανάστο στη Νέα Υόρκη

Με ιδιαίτερη συγκίνηση τελέστηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Νιου Ροσέλ της Νέα Υόρκη η εξόδιος ακολουθία του διακεκριμένου Ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου, τηλεοπτικού παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού Έρνι Ανάστος, προεξάρχοντος του Αριεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Ο Έρνι (Αναστάσιος) Ανάστος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο ως κεντρικός παρουσιαστής των τοπικών ειδήσεων στο βραδινό δελτίο του τηλεοπτικού σταθμού ΑΒC, ενώ συνέχισε την πορεία του στο κανάλι CBS και αργότερα στο Fox News.

Από το 2022 είχε αναλάβει καθήκοντα ραδιοφωνικού παραγωγού στον σταθμό WABC Radio, ο οποίος ανήκει στον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη, συνεχίζοντας να υπηρετεί την ενημέρωση με την ίδια αμεσότητα και κύρος που χαρακτήριζαν την πολυετή τηλεοπτική του διαδρομή.

Παράλληλα, υπήρξε επί σειρά ετών η χαρακτηριστική φωνή της Ελληνικής Παρέλασης στη Nέα Υόρκη, συνδέοντας το όνομά του με κορυφαίες στιγμές της ελληνοαμερικανικής ομογένειας.

Για τη συνολική του προσφορά στη δημοσιογραφία και στην πόλη της Νέας Υόρκης, είχε τιμηθεί το 2017 από τον τότε δήμαρχο Μπίλι Ντε Μπλάσιο με το Μετάλλιο Αξιών της πόλης.

Η πορεία του Έρνι Ανάστου άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην αμερικανική δημοσιογραφία όσο και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, όπου διατηρούσε διαχρονικά ιδιαίτερους δεσμούς.

Πηγή: skai.gr

