Η Selena Gomez θυμάται το πρώτο της φιλί με συμπρωταγωνιστή τoυ Disney Channel

Το πρώτο φιλί οπωσδήποτε δεν ξεχνιέται και αυτό επιβεβαιώνει και η Selena Gomez η οποία δε παρέλειψε να αναφέρει πως φιλήθηκε για πρώτη φορά με συμπρωταγωνιστή πρώτο της στο Disney Channel, μιλώντας στο περιοδικό W.

Η πρόσφατα αρραβωνιασμένη 32ηχρονη ηθοποιός, δε δίστασε να συζητήσει για την ερωτική της ζωή, ενώ σκεφτόταν ότι «μάλλον» είχε «πάρα πολλά στραπάτσα» όταν ήταν νεότερη.

Η δημιουργός της επιτυχίας του Lose You to Love Me, η οποία αποδέχτηκε πρόσφατα την πρόταση του παραγωγού δίσκων Μπένι Μπλάνκο μετά από πάνω από ένα χρόνο, δήλωσε ότι «το πρώτο της φιλί ήταν στην τηλεόραση».

«Ήμουν 11 ή 12 ετών και έπαιξα ως guest-star στο The Suite Life of Zack & Cody, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι Dylan και Cole Sprouse. Ήταν με τον Dylan, και ήταν πραγματικά αστείο γιατί και οι δύο ήμασταν τόσο νέοι. Ψάχναμε πώς να φιλιόμαστε. Δεν το είχα κάνει ποτέ και φοβόμουν τόσο πολύ», είπε.

Η Γκόμεζ σημείωσε ότι στη «πραγματική ζωή» έδωσε το πρώτο της φιλί στα 14 της με ένα «αγόρι που το έλεγαν Χουάν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.