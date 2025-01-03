Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο «δεν βλέπει τον εαυτό του να παντρεύεται ποτέ», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού στο «Page Six».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος έκλεισε τα 50 τον περασμένο μήνα, βγαίνει αυτή τη στιγμή με το 26χρονο μοντέλο, Vittoria Ceretti («έσπασε» τον χρυσό κανόνα του για τις γυναίκες άνω των 25 ετών), αλλά μέχρι εκεί… «Ο Leo δεν αισθάνεται την ανάγκη να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Λατρεύει να περνάει χρόνο με τη Vittoria, αλλά δεν φαντάζεται τον εαυτό του ως σύζυγο», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

Ο DiCaprio και η Ceretti γνωρίστηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο του 2023. Πριν από τη σχέση του με τη Ceretti, ο DiCaprio είχε σχέση με τη Gigi Hadid και τη Camila Morrone, με τις οποίες έβγαινε για τέσσερα χρόνια πριν από τον χωρισμό τους το καλοκαίρι του 2022.

Η Ceretti παντρεύτηκε τον Matteo Milleri, τον Ιανουάριο του 2020. Αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς χώρισαν, σταμάτησε να μοιράζεται φωτογραφίες του καλλιτέχνη -γνωστού ως Anyma- στα τέλη του 2022 και είχαν τελειώσει επίσημα το καλοκαίρι του 2023.

Από τότε που εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο 50χρονος «καρδιοκατακτητής» του Χόλιγουντ έχει βγει με τις Gisele Bündchen, Bar Refaeli κι όλες οι ερωτικές περιπέτειές του έχουν ένα κοινό στοιχείο: την ηλικία των συντρόφων του.

