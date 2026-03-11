Ριάνα: Στο σπίτι με τον A$AP Rocky και τα τρία τους παιδιά την ώρα των πυροβολισμών

Η Ριάνα, ο σύντροφός της A$AP Rocky, τα τρία τους παιδιά και η μητέρα της, βρίσκονταν στην έπαυλη όταν μια γυναίκα, η οποία πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο, φέρεται να άνοιξε πυρ κατά της οικίας τους, όπως δήλωσε την Τρίτη 10 Μαρτίου ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η 35χρονη Ιβάνα Λιζέτ Ορτίς, από το Ορλάντο της Φλόριντα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της διάσημης τραγουδίστριας. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επιπλέον 10 κακουργηματικές διώξεις που αφορούν την επίθεση με όπλο και 3 για τον πυροβολισμό κατά της οικίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν, η Ριάνα και ο σύντροφός της κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών το απόγευμα της Κυριακής, βρίσκονταν σε μια λυόμενη κατασκευή της έπαυλης του Μπέβερλι Χιλς, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και το προσωπικό παρέμεναν στην κύρια κατοικία.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο συνήγορος της κατηγορούμενης, Τζαμάρκους Μπράντφορντ, δήλωσε αρχικά την αθωότητα της πελάτισσάς του, ωστόσο η διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών αναβλήθηκε για τις 25 Μαρτίου.

Η Ορτίς παραμένει υπό κράτηση ενώ ορίστηκε εγγύηση 1,8 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το ΑP. Κατά την ακροαματική διαδικασία, η 35χρονη εμφανίστηκε με την μπλε στολή των κρατουμένων ενώ συνομίλησε με τον δικηγόρο της πίσω από το ειδικό γυάλινο διαχωριστικό. Η 35χρονη αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθειρξης, καθώς και οι 14 κατηγορίες διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Πηγή: skai.gr

