Ράιαν Γκόσλινγκ-Εύα Μέντες: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τα 52α γενέθλιά της

Μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Εύα Μέντες, οι οποίοι παραμένουν ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Οι δύο σταρ εμφανίστηκαν μαζί στο «The Tonight Show», με αφορμή τα 52α γενέθλια της ηθοποιού.

Ο 45χρονος ηθοποιός, που ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της νέας του ταινίας «Project Hail Mary», βρέθηκε στο δημοφιλές late-night show το βράδυ της Πέμπτης, 5 Μαρτίου 2026, και μοιράστηκε τη στιγμή με τη σύντροφό του, η οποία τον συνόδευσε στο στούντιο. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας «The Place Beyond the Pines» και από τότε κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας σπάνια κοινές εμφανίσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο παρουσιαστής, Τζίμι Φάλον, και το κοινό υποδέχθηκαν θερμά το ζευγάρι, ενώ μια μπάντα εμφανίστηκε κρατώντας μια μεγάλη πινακίδα που έγραφε «Happy Birthday Eva!». Πολύχρωμα κομφετί γέμισαν το στούντιο, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα για τα γενέθλια της ηθοποιού.

Η Εύα Μέντες επέλεξε ένα casual αλλά κομψό σύνολο, φορώντας φαρδύ τζιν παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με σχέδια και μπλε ριγέ ζακέτα. Από την πλευρά του, ο πρωταγωνιστής του «The Notebook» εμφανίστηκε με μαύρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και σκούρο γκρι σακάκι. Οι δυο τους μοιράστηκαν και μια τρυφερή στιγμή στα παρασκήνια της εκπομπής, όπου συνομίλησαν με τον παρουσιαστή, με την ηθοποιό να κρατά τρυφερά το μπράτσο του Γκόσλινγκ.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Εύα Μέντες έχουν δημιουργήσει μαζί μια όμορφη οικογένεια και έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Ο ηθοποιός μίλησε, επίσης, πρόσφατα για τη νέα του ταινία επιστημονικής φαντασίας «Project Hail Mary», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου.

Ryan Gosling and Eva Mendes Surprise with Their First Official Appearance Together in Over a Decade https://t.co/5xDYOXSq2n — People (@people) March 6, 2026

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί τον καθηγητή φυσικών επιστημών, Ράιλαντ Γκρέις, που υποδύεται ο Γκόσλινγκ, ο οποίος ξυπνά μόνος του σε ένα διαστημόπλοιο πολλά έτη φωτός μακριά από τη Γη. Καθώς ανακτά σταδιακά τη μνήμη του, ανακαλύπτει ότι έχει αναλάβει μια κρίσιμη αποστολή: να σταματήσει μια μυστηριώδη ουσία που απειλεί τον Ήλιο και να σώσει τον πλανήτη. Σε αυτή την προσπάθεια, μια απρόσμενη φιλία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Πηγή: skai.gr

