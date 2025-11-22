Η Ρίτα Όρα δήλωσε σε συνέντευξή της ότι πιστεύει πως μπορεί να είναι μάγισσα. Η 34χρονη τραγουδίστρια ανέφερε ότι υπάρχει ένα «γονίδιο» στην οικογένειά της και έτσι όλα τα μέλη της έχουν αποκτήσει μια μυθική δύναμη.

Στο podcast «Happy Hour Overheard» είπε χαρακτηριστικά: «Η γιαγιά μου ήταν, σίγουρα μάγισσα, η μαμά μου δεν είμαι σίγουρη αν έχει αυτό το γονίδιο, αλλά πιστεύω ότι εγώ το έχω». Η καλλιτέχνιδα χαρακτήρισε ακόμη και τον γάμο της «πνευματικό», ενώ, όπως έχει πει η ίδια στο παρελθόν, «τρέφει» ιδιαίτερη αγάπη για τη γιόγκα και την αστρολογία.

Επίσης, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι έχει ένα τελετουργικό που την βοηθά να νιώθει ισορροπημένη: «Κάνω τις εβδομαδιαίες μου αναγνώσεις, τα Ταρώ μου... Τελικά, όσο κάτι σου δίνει ελπίδα, είναι το μόνο που θέλεις».

Η δημιουργός του «Let You Love Me» πιστεύει 100% στην αστρολογία. «Πραγματικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι θρησκεία. Μου αρέσει η ιδέα ότι νιώθεις ότι τα πνεύματα σε καθοδηγούν σε όποια πορεία και αν ακολουθήσεις», είπε χαρακτηριστικά η Ρίτα Όρα.

Διατηρεί τη ζεν στάση της και πριν από τις εμφανίσεις της, όπως παραδέχτηκε: «Μερικοί άνθρωποι λατρεύουν την τρελή μουσική, πίνουν σφηνάκια ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν είμαι καθόλου ροκ εν ρολ πριν βγω στη σκηνή. Είμαι πολύ αθλητική, μου αρέσει να κάνω διατάσεις και να βάζω χαλαρωτική μουσική. Είναι όλα πολύ χαλαρά».

Η τραγουδίστρια είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι εμπιστεύτηκε μια μάντισσα που άλλαξε τη ζωή της με τις συμβουλές της. «Μου είπε: ''Η ζωή σου είναι σαν μια χούφτα άμμο στην παλάμη σου και μπορεί να σου ξεφύγει από τα δάχτυλα ανά πάσα στιγμή''. Αυτό μου έμεινε πάντα. Συνήθιζα να βιάζομαι και να λέω: ''Το θέλω τώρα''. Προσπαθώ να κινούμαι λίγο πιο σταθερά και να μην αντιδρώ τόσο πολύ, γιατί όταν αντιδράς παρορμητικά, συνήθως καταλήγεις να το μετανιώνεις, σωστά; Προσπαθώ να αφιερώνω ένα δευτερόλεπτο πριν απαντήσω σε κάτι. Και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ», τόνισε η καλλιτέχνιδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.