Ρίτα Όρα: Δεν πήγε ντυμένη στην Εβδομάδα Μόδας - Το διάφανο φόρεμά της και οι αποκαλύψεις… (φωτό)

Η Ρίτα Όρα εμφανίστηκε, σχεδόν, γυμνή στο λαμπερό πάρτι EE72 του Έντουαρντ Ένινφουλ, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, στο Παρίσι. Η 34χρονη Βρετανίδα ποπ σταρ φόρεσε ένα αποκαλυπτικό μαύρο διάφανο φόρεμα, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία και αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό ασημένιο εσώρουχό της. Σαν να μην φόρεσε ρούχα…

📸: Rita Ora chegando ao “Edward Enninful's EE72 party” durante o Paris Fashion Week ontem (03/10). pic.twitter.com/0Keq6LMR1x October 4, 2025

Η Ρίτα Όρα ολοκλήρωσε το σέξι «look» της με ασημένια πέδιλα με στρας, μαύρη τσάντα και κομψά μαύρα γυαλιά ηλίου, προσθέτοντας μια glam πινελιά στην αποχώρησή της από το event.

Rita Ora flashes her bum in daring see-through dress on night out in Paris https://t.co/UTIY9CC06b — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) October 4, 2025

Πρόσφατα, η Ρίτα Όρα μίλησε ανοιχτά για τα «δύσκολα» χρόνια της εφηβείας της, όταν ο κόσμος της «γκρεμίστηκε» μετά τη διάγνωση της μητέρας της με καρκίνο του μαστού. Η 34χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια ήταν μόλις 13 ετών όταν η μητέρα της διαγνώστηκε το 2005, σε ηλικία 39 ετών, και υποβλήθηκε σε μερική μαστεκτομή, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Η Ρίτα, η οποία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει υποστεί PTSD (μετατραυματικό στρες) και κρίσεις πανικού μετά τη «μάχη» της μητέρας της με τον καρκίνο, αποκάλυψε ότι τώρα πάσχει από υποχονδρίαση και κάνει τακτικά check-up.

Ανοίγοντας την καρδιά της στο podcast της «Begin Again», η ποπ σταρ αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της με την υγεία της. «Ήταν δύσκολο να βλέπεις κάτι που πιστεύεις ότι ήταν πάντα και θα είναι πάντα εκεί, να καταρρέει μπροστά στα μάτια σου. Ακόμα και όταν είσαι παιδί, ήμουν μόλις 13 ετών, όλα μου φαινόντουσαν μπερδεμένα». Τέλος, η ίδια παραδέχτηκε ότι βλέποντας όλη τη διαδικασία της θεραπείας της μητέρας της, αυτό επηρέασε και τη δική της υγεία και άρχισε να πηγαίνει πάρα πολλές φορές στους γιατρούς.



