Η Kendall Jenner έγινε ξανθιά με '90s vibes για το φθινόπωρο

Αν παρακολουθείς τις αλλαγές στα χτενίσματα της Kendall Jenner, θα έχεις προσέξει ότι τελευταία πειραματίζεται περισσότερο από ποτέ. Έχει δοκιμάσει από micro-fringes και faux pixie κουρέματα, μέχρι χαμηλές αλογοουρές και κοντά ατημέλητα bobs. Η Jenner, που δεν φοβάται τις αλλαγές, παίζει συνεχώς με το στυλ της. Δεν είναι ασυνήθιστο για εκείνη να αλλάζει την εμφάνισή της στο πλαίσιο κάποιας φωτογράφισης ή επίδειξης μόδας. Το επιβεβαίωσε μάλιστα όταν περπάτησε στην πασαρέλα του Alaïa κατά την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η αλλαγή της δεν περιορίστηκε σε καμία πασαρέλα. Η Kendall παρουσίασε την πιο δραματική της αλλαγή μέχρι σήμερα, εκτός του runway.

Ανέβασε μια σειρά από επτά φωτογραφίες στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα «blonded», και αποκάλυψε τα φρεσκοβαμμένα ξανθά μαλλιά της, ακολουθώντας το παράδειγμα της αδερφής της, Kim. Άφησε, για λίγο όπως φαίνεται, τα χαρακτηριστικά της καστανά μαλλιά και υιοθέτησε μια νέα απόχρωση που ειδικοί ονομάζουν «sunflower blonde». Αυτή η απόχρωση είναι η πιο ζεστή μορφή του ξανθού πριν μετατραπεί σε χάλκινο. Οι χρυσαφένιες αποχρώσεις είναι τάση όλο τον χρόνο και συνεχίζουν να αυξάνουν τη δημοτικότητά τους και αυτό το φθινόπωρο.

Η ζεστή απόχρωση του ξανθού της είναι η τέλεια επιλογή για το φθινόπωρο

Η Kendall Jenner είναι μία από τις διάσημες που υιοθέτησαν την τάση του «sunflower blonde», μαζί με τη Sabrina Carpenter, τη Sydney Sweeney, την Emma Chamberlain και τη Rihanna. Οι ζεστές αποχρώσεις κάνουν τα μαλλιά να φαίνονται πιο υγιή, λαμπερά και νεανικά. Αν θέλεις να υιοθετήσεις και εσύ το look της Kendall, αυτή η απόχρωση είναι η ιδανική για πιο θερμούς τόνους δέρματος. Μπορείς να την πετύχεις είτε ως πλήρες χρώμα, είτε ως μέρος μιας τεχνικής balayage ή highlights για περισσότερο βάθος και διάσταση.

Στις φωτογραφίες, η 28χρονη μοιάζει σαν να μιμείται την Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι. Φοράει ένα μαύρο μπλουζάκι με μαύρο δερμάτινο σακάκι και τζιν σε σκούρο χρώμα με ίσια γραμμή. Συνδυάζοντας τα γυαλιά της τύπου «Bayonetta» και τα μαλλιά πιασμένα με hair clip, είναι σαν να βλέπουμε το απλό και κομψό στυλ της Κένεντι. Ο λόγος για την αλλαγή της Jenner; Άγνωστος σε εμάς, αλλά την υποστηρίζουμε! Ως μοντέλο, είναι ενδιαφέρον να τη βλέπεις να δοκιμάζει νέα looks στις καμπάνιες ή στην πασαρέλα, αλλά είναι ακόμα πιο συναρπαστικό να τη βλέπεις να υιοθετεί αυτές τις αλλαγές στο δικό της προσωπικό στυλ.

Δες το νέο hair look της Kendall Jenner:

