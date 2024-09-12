Claudia Schiffer-Helena Christensen: Reunion για clubbing αλλά με τα παιδιά τους!

Τα απόλυτα top models της δεκαετίας του ’90, η Claudia Schiffer και η Helena Christensen ανήκουν στη χρυσή δεκάδα της εποχής που συμπεριελάμβανε ακόμα την Linda Evangelista, την Christy Turlington, την Cindy Crawford, τη Naomi Campbell και την αδικοχαμένη Tatjana Patitz. Οι top των top…

Και όλως περιέργως οι περισσότερες από αυτές υπήρξαν και παραμένουν και φίλες. Και δύο από αυτές αποφάσισαν να θυμηθούν τα νιάτα τους και το ατέλειωτο clubbing που έκαναν ως τα ξημερώματα στα μοδάτα μαγαζιά της εποχής. Αλλά αυτή τη φορά, οικογενειακά!

Η Claudia Shiffer και η Helena Christensen πήραν τα παιδιά τους, την Clementine και τον Lucien και βγήκαν για nightlife όπως παλιά.

Στις φωτογραφίες που πόσταραν όλες οι παλιές δόξες του modeling σχολιάζουν με ενθουσιασμό πως τίποτα δεν άλλαξε και η αλήθεια είναι πως μετά από τόσα χρόνια ακόμα super models φαίνονται και οι δύο.

