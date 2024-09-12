Στο νοσοκομείο κατέληξε η αδερφή της Kate Moss, Lotti, αφού πήρε υψηλή δόση από το φάρμακο για την απώλεια βάρους, Ozempic.

Το μοντέλο, Lotti Moss, 26 χρόνων, σύμφωνα με τη DailyMail, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού, όπως λέει, υπέστη επιληπτική κρίση ενώ πλέον δηλώνει ότι θα προτιμούσε να «πεθάνει» από το να χρησιμοποιήσει ξανά το φάρμακο που προορίζεται για τη θεραπεία παχύσαρκων ή διαβητικών.

Το μοντέλο πλέον, μιλώντας για την εμπειρία του, θέλει να προειδοποιήσει όσους σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν το Ozempic, το οποίο σημειώνει παγκόσμιες ελλείψεις. Η ίδια λέει ότι πριν τη χρήση του δεν γνώριζε κάποια πράγματα που είναι σημαντικά όπως το ποια είναι η σωστή δόση ανάλογα με το βάρος της.

Η Lotti είπε ότι είχε την κρίση, η οποία προκλήθηκε από σοβαρή αφυδάτωση, ενώ πρόσθεσε ότι το πρόσωπο και τα χέρια της μούδιαζαν. Πρόκειται για μια από τις πιο «τρομακτικές» εμπειρίες που είχε ποτέ, όπως αναφέρει.

Αφού την εξέτασαν οι γιατροί, η Lotti, που ζυγίζει περίπου 53 κιλά, έμαθε ότι η δόση του Ozempic που έλαβε χορηγείται κανονικά σε κάποιον που ζυγίζει τουλάχιστον 100 κιλά.

Η Lotti είπε ότι «πριν από λίγους μήνες, δεν ένιωθα χαρούμενη για το βάρος μου, είχα μια φίλη και μπορούσε να μου το πάρει. Ήταν από γιατρό αλλά εκτός της διαδικασία που προβλέπεται από τις υπηρεσίες υγείας».

«Είναι ένα φάρμακο, είναι επικίνδυνο και προορίζεται πραγματικά για την απώλεια βάρους υπέρβαρων ανθρώπων. Η δόση που πήρα προβλέπεται για άτομα που είναι 100 κιλά και άνω».

Η σταρ του OnlyFans περιέγραψε τις σοβαρές παρενέργειες που υπέστη ως αποτέλεσμα της λήψης του φαρμάκου, όπως έμετο, απώλεια χρώματος στο πρόσωπό της και δραματική πτώση βάρους. Είπε, επίσης, ότι ζύγιζε περίπου 60 κιλά πριν πέσει στα 57 μετά την πρώτη της δόση και έφτασε τα 53».



Πηγή: skai.gr

