Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) έκλεψε την παράσταση στην τελετής λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού και ο κόσμος εξακολουθεί να μιλάει γι' αυτό.

Ως άλλος Ethan Hunt στις Επικίνδυνες Αποστολές (Mission Imposible), o 62χρονος Χολυγουντιανός σταρ για 15 λεπτά αιωρήθηκε πάνω από το του Stade de France, πήρε τη σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων και έφυγε πάνω σε μία μηχανή.

Στη συνέχεια σε ένα δίλεπτο, βιντεοσκοπημένο κλιπ, ο Τομ Κρουζ φάνηκε να οδηγά τη μοτοσικλέτα του μέσα στους δρόμους του Παρισιού προς ένα αεροπλάνο, με το οποίο ταξίδεψε προς τον επόμενο σταθμό του, στο Λος Άντζελες.

Τέλος, ο ηθοποιός πήδηξε από το αεροπλάνο και προσγειώθηκε στην πινακίδα του Χόλιγουντ.

Και πόσα πήρε για όλα αυτά;

Τίποτα!

Όπως αποκάλυψε σε πάνελ του CNBC X Boardroom ο Κέισι Βάζερμαν, πρόεδρος των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Λος Αντζελες 2028, ο διάσημος ηθοποιός , όχι μόνο αρνήθηκε να κάνει κασκαντέρ το βιντεοκλίπ, αλλά αρνήθηκε και να πληρωθεί για όλο αυτό σόου - ζωντανό και μαγνητοσκοπημένο.

«Κάναμε ομαδική κλήση ZOOM και η αρχική ιδέα ήταν να έχουμε έναν κασκαντέρ στο στάδιο. Είπαμε πως δεν υπάρχει περίπτωση να τα κάνει όλα ο Κρουζ. Μιλάμε για τέσσερις ώρες γύρισμα. Θα κάναμε με τον Τομ αυτό το πράγμα με το Λος Άντζελες και την πινακίδα του Χόλιγουντ, θα παρέδιδε τη σημαία στο Στάδιο και υπόλοιπα ένας κασκαντέρ. Περίπου πέντε λεπτά μετά τ την έναρξη της παρουσίασης, ο Τομ Κρουζ γυρίζει και λέει: "Είμαι μέσα. Αλλά θα το κάνω μόνο αν τα κάνω όλα εγώ"» είπε ο Βάζερμαν σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Μάλιστα, όχι μόνο τα έκανε όλα μόνος του, παρά τα εξαντλητικά γυρίσματα και την πίεση χρόνου που υπήρχε καθώς παράλληλα γύρισε και το Mission: Impossible 6 στο Λονδίνο, αλλά ο Κρουζ (και όλο το συνεργείο του) αρνήθηκε να πληρωθεί, σύμφωνα με τον Ben Winston, επικεφαλής της εταιρίας παραγωγής Fulwell 73 Productions.

Πηγή: skai.gr

