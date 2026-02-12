Η Γκουίνεθ Πάλτροου πλήρωσε 43.000 ευρώ για μια αμφιλεγόμενη θεραπεία αποτοξίνωσης…

Η Γκουίνεθ Πάλτροου αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μια ιδιαίτερα ακριβή και αμφιλεγόμενη θεραπεία «αποτοξίνωσης», η οποία της κόστισε έως και 43.000 ευρώ, με στόχο την απομάκρυνση «τοξινών» από τον οργανισμό της.

Η 53χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ιδρύτρια της εταιρείας ευεξίας Goop δήλωσε ότι δοκίμασε μια μέθοδο φιλτραρίσματος αίματος, γνωστή ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, προκειμένου να απομακρύνει από το αίμα της ουσίες όπως μικροπλαστικά και μούχλα. Η Πάλτροου υποβλήθηκε σε πέντε συνεδρίες σε εξειδικευμένη κλινική στο Σικάγο.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την άντληση αίματος από το σώμα, τον διαχωρισμό και την απομάκρυνση του πλάσματος –το οποίο υποτίθεται ότι περιέχει τις «τοξίνες»– και την επαναφορά καθαρού υγρού στον οργανισμό.

Gwyneth Paltrow reveals she underwent £36,500 blood-filtering treatment to remove 'toxins' from her body https://t.co/lmSekNCa9q — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 12, 2026

Παρότι η μέθοδος χρησιμοποιείται από το βρετανικό NHS για τη θεραπεία συγκεκριμένων αυτοάνοσων και νευρολογικών παθήσεων, η εφαρμογή της ως γενική θεραπεία αποτοξίνωσης παραμένει έντονα αμφιλεγόμενη στον ιατρικό κόσμο. Η ηθοποιός εξήγησε ότι αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας που η συμβατική ιατρική δυσκολεύεται να διαχειριστεί.

«Μου άρεσε η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να φιλτράρουμε από το αίμα μου όσα με έκαναν να αισθάνομαι άρρωστη», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός. Σύμφωνα με την ίδια, τα αποτελέσματα ήταν άμεσα: «Ένιωσα υπέροχα. Μια αίσθηση ανακούφισης, διαύγειας και ελαφρότητας».

Η Πάλτροου έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στον χώρο της ευεξίας, κυρίως χάρη στη μεγάλη επιτυχία της Goop. Ωστόσο, πολλές από τις πρακτικές που έχει προωθήσει όλα αυτά τα χρόνια έχουν δεχτεί σφοδρή κριτική.

Στο παρελθόν, η ηθοποιός έχει παραδεχτεί ότι δοκίμασε θεραπείες όπως τσιμπήματα από μέλισσες για τη μείωση ουλών και πολλά ακόμη παράξενα… Παράλληλα, δηλώνει φανατική των αποτοξινώσεων, έχοντας ακολουθήσει κατά καιρούς διάφορα προγράμματα «καθαρισμού».

Ανάμεσά τους και μια αμφιλεγόμενη οκταήμερη αποτοξίνωση με κατσικίσιο γάλα, κατά την οποία κατανάλωνε αποκλειστικά γάλα, με στόχο –όπως υποστήριξε– την αποβολή παρασίτων από το σώμα της.

Σε εμφάνισή της πέρυσι στο podcast «The Cutting Room Floor», η Γκουίνεθ δήλωσε ότι το σώμα της χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποτοξινωθεί λόγω «γενετικών μεταλλάξεων». «Έχω γενετικά χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν την αποτοξίνωση, όπως υψηλά επίπεδα φλεγμονής», είπε.

