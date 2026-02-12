Μάικλ Ντάγκλας: Θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του τον Οκτώβριο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας θα κυκλοφορήσει αυτοβιογραφικό βιβλίο αυτό το φθινόπωρο, το οποίο υπόσχεται να είναι "ειλικρινές, σαρωτικό" και χωρίς φίλτρα.

Το βιβλίο, που δεν έχει ακόμη τίτλο, αναμένεται στις 6 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Grand Central Publishing και θα αποκαλύψει την πραγματικότητα πίσω από τους τίτλους.

Ο Μάικλ Ντάγκλας δήλωσε ότι αποφάσισε να πει την ιστορία του με τους δικούς του όρους, μετά από χρόνια αιτημάτων.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Μάικλ Ντάγκλας, πρόκειται να κυκλοφορήσει «ειλικρινές, σαρωτικό» αυτοβιογραφικό βιβλίο αυτό το φθινόπωρο και υπόσχεται μια χωρίς φίλτρα αφήγηση της διάσημης προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής.

Το βιβλίο, το οποίο δεν έχει ακόμη τίτλο και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου από τις εκδόσεις Grand Central Publishing, αναμένεται να φωτίσει την πραγματικότητα πίσω από τους τίτλους. «Αφού μου το ζητούσαν για πολλά χρόνια, αποφάσισα επιτέλους ότι ήρθε η ώρα να πω την ιστορία μου με τους δικούς μου όρους» ανέφερε ο Μάικλ Ντάγκλας σε ανακοίνωσή του.

«Όχι βίντεο με τα highlights, όχι εκδοχή που διαμορφώνεται από τους τίτλους ή τα νούμερα των εισπράξεων, αλλά την πραγματική. Έχω ζήσει μια ζωή που εκτυλίχθηκε δημόσια, ενώ ταυτόχρονα ήταν βαθιά ιδιωτική, και υπάρχει μια διαφορά. Έχει να κάνει με το από που προέρχομαι, τι πολέμησα και τι επέλεξα για τον εαυτό μου. Η φήμη μπορεί να θολώσει την αλήθεια. Αυτή είναι η προσπάθειά μου να την επαναφέρω στο προσκήνιο» υπογράμμισε.

Ο Μάικλ Ντάγκλας συνεργάστηκε με τον Μάικλ Φλέμινγκ για το βιβλίο.

Γιος του θρύλου του Χόλιγουντ Κερκ Ντάγκλας, έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1970 με την ταινία «Οι δρόμοι του Σαν Φρανσίσκο» (The Streets of San Francisco) προτού πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές ταινίες όπως «Μοιραία έλξη» (Fatal Attraction), «Γουόλ Στριτ» (Wall Street) και «Βασικό ένστικτο» (Basic Instinct). Ήταν επίσης παραγωγός της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Στη Φωλιά του Κούκου» (One Flew Over the Cuckoo's Nest) ενός έργου που ο πατέρας του επιθυμούσε από καιρό να αναλάβει.

Η ζωή του Ντάγκλας έχει σημαδευτεί από σημαντικές προκλήσεις, όπως η επιβίωση από τον καρκίνο και την κατάχρηση ουσιών, καθώς προσπαθούσε να χαράξει τη δική του πορεία, διαφορετική από τον διάσημο πατέρα του.

Σύμφωνα με τον Grand Central τα απομνημονεύματα θα ακολουθούν το ταξίδι του «από τη σκιά του πατέρα του, Κερκ Ντάγκλας, μέχρι τη δική του φήμη», φέρνοντας μαζί του τόσο τους δαίμονες όσο και τους θριάμβους του, συμπεριλαμβανομένης της «νικηφόρας μάχης του ενάντια στον καρκίνο τέταρτου σταδίου και του 25ετους γάμου του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, ο οποίος απέδειξε ότι οι σκεπτικιστές διαψεύσθηκαν και έγινε μια από τις μεγαλύτερης διάρκειας ιστορίες αγάπης του Χόλιγουντ».

Πηγή: skai.gr

