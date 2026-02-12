Μπρούκλιν Μπέκαμ: Η απάντηση στον Κρουζ με φωτογραφίες «της μοναδικής του αγάπης…»

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φαίνεται να στέλνει το δικό του μήνυμα μετά την ειρηνική κίνηση του μικρότερου αδελφού του, Κρουζ, επιβεβαιώνοντας τη στάση του απέναντι στις οικογενειακές εντάσεις που απασχολούν το τελευταίο διάστημα την οικογένεια Μπέκαμ.

Ο 26χρονος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών αφιερωμένων στη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, την οποία αποκάλεσε «τα πάντα» του, λίγες μόλις ώρες αφότου ο Κρουζ έκανε δημόσια την πρώτη του κίνηση συμφιλίωσης μετά τη μεγάλη οικογενειακή ρήξη.

Ο Κρουζ μοιράστηκε για πρώτη φορά μετά τη διαμάχη μια συλλογή παλιών φωτογραφιών με τον μεγαλύτερο αδελφό του, συνοδεύοντάς τες με το τραγούδι του Billy Joel, «The River Of Dreams», ένα κομμάτι με έντονα συναισθηματικούς στίχους που μιλούν για «κάτι ιερό που χάθηκε», γεγονός που ερμηνεύτηκε ως σαφές άνοιγμα προς τη συμφιλίωση.

Ωστόσο, παρά τον αισιόδοξο και νοσταλγικό τόνο της ανάρτησης του Κρουζ, ο Μπρούκλιν δεν φάνηκε να ανταποκρίνεται άμεσα στο… κάλεσμα συμφιλίωσης. Αντίθετα, επέλεξε να δημοσιεύσει νέες εικόνες από την τρέχουσα ζωή του, εστιάζοντας αποκλειστικά στη σύζυγό του και στην καθημερινότητά τους στο Λος Άντζελες.

Στις φωτογραφίες ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο της Πελτζ να χαμογελά ξαπλωμένη στο κρεβάτι, με τα χέρια απλωμένα πάνω από το κεφάλι της, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι με βαθύ ντεκολτέ. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το τραγούδι «You’re The First, The Last, My Everything», ενισχύοντας το μήνυμα της αφοσίωσης.

Ο Μπρούκλιν μοιράστηκε επίσης στιγμές από την καθημερινή τους ζωή, όπως φωτογραφίες των σκύλων τους να απολαμβάνουν τον ήλιο στον κήπο, αλλά και πιάτα που ετοίμασε ο ίδιος, συνεχίζοντας τα πρώτα του βήματα στη μαγειρική. Το ζευγάρι δεν έκρυψε ούτε την αγάπη του για τα εκλεκτά κρασιά.

Πηγή: skai.gr

