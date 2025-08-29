Jessie J: Κι άλλο χειρουργείο για τον καρκίνο του μαστού - Αναβλήθηκε η περιοδεία της (video)

Η γνωστή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Jessie J ανακοίνωσε την αναβολή της περιοδείας της, καθώς πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο της μάχης της ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Η Jessie J, με το πλήρες όνομα Jessica Cornish, είχε ενημερώσει το κοινό για τη διάγνωσή της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις αρχές Ιουνίου, την ίδια περίοδο που άρχισε τη θεραπεία της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, η καλλιτέχνιδα ανέφερε: «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του έτους. Και δυστυχώς αυτό συμπίπτει με την περιοδεία που είχα προγραμματίσει».

Αλλαγές στο πρόγραμμα συναυλιών

Η περιοδεία της Jessie J σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, μεταφέρεται πλέον για τον Απρίλιο του 2026. Αντίθετα, οι συναυλίες που ήταν να γίνουν στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο ακυρώνονται οριστικά λόγω των απαιτήσεων της θεραπείας. Η ίδια εξέφρασε τη λύπη της, δηλώνοντας: «Λυπάμαι που συμβαίνει αυτό. Νιώθω απογοητευμένη και λυπημένη... πρέπει να γίνω καλύτερα και πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρω».

Οι μάχες της Jessie J με την υγεία

Η Jessie J έχει μοιραστεί δημόσια τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με τη υγεία της. Σε ηλικία μόλις οκτώ ετών διαγνώστηκε με σοβαρή καρδιοπάθεια, ενώ στα 18 της υπέστη ένα ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε αντιμέτωπη με την προσωρινή απώλεια της ακοής της, γεγονός που δοκίμασε την αντοχή και την ψυχολογία της.

Επιπλέον, η καλλιτέχνιδα έχει μιλήσει ανοιχτά για την επώδυνη εμπειρία της αποβολής που υπέστη τον Νοέμβριο του 2021. Παρά τις δυσκολίες αυτές, το 2023 υποδέχτηκε στη ζωή τον γιο της, Sky Safir Cornish Colman, τον οποίο περιέγραψε χαρακτηριστικά ως ένα «θαύμα».

Πορεία και διακρίσεις στη μουσική

Κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας της, η Jessie J έχει κατακτήσει τρεις φορές την κορυφή των βρετανικών charts με τα τραγούδια «Domino», «Price Tag» και «Bang Bang» (σε συνεργασία με Ariana Grande και Nicki Minaj). Το 2011 απέσπασε τέσσερα Βραβεία Mobo, ανάμεσα στα οποία τις διακρίσεις για «Καλύτερη Βρετανίδα Καλλιτέχνις» και «Καλύτερο Άλμπουμ» για το «Who You Are». Επιπλέον, την ίδια χρονιά τιμήθηκε από τα Brit Awards με το βραβείο «Rising Star», ενώ η επιτυχία της με το «Bang Bang» της χάρισε υποψηφιότητα για Βραβείο Grammy το 2015.

Πηγή: skai.gr

