Ο Κώστας Τσουρός υποδέχτηκε τους συνεργάτες του για ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της ολοκαίνουργιας infotainment πρότασης του ΣΚΑΪ «Το 'χουμε!» (Δευτέρα 08/09, 15.30), ο Κώστας Τσουρός και η πολυμελής ομάδα του -μπροστά και πίσω από τις κάμερες- έκανε μια παύση από την εντατική προετοιμασία.

Το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, ο γνωστός δημοσιογράφος - παρουσιαστής υποδέχθηκε τους συνεργάτες του στον υπέροχο χώρο του Bloom Project για ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα.

Όλοι μαζί απόλαυσαν την όμορφη βραδιά, γέλασαν, μοιράστηκαν διάφορες σκέψεις, ενώ δεν έλειπαν και τα πειράγματα μεταξύ τους.

Μάλιστα, όλοι δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες στα social media, με τη χημεία που έχουν να είναι εμφανής αποδεικνύοντας ότι... το ‘χουν!

