Η Jessie J αποκάλυψε ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με υγρό στους πνεύμονες, έξι εβδομάδες μετά το χειρουργείο της για τον καρκίνο του μαστού. Η 37χρονη τραγουδίστρια ανάρρωνε μετά την επέμβαση, αφού αποκάλυψε ότι ο καρκίνος είχε ευτυχώς εντοπιστεί από τους γιατρούς «σε πρώιμο στάδιο».

Ωστόσο, σε ανάρτησή της στο Instagram Stories, η Jessie αποκάλυψε ότι εισήχθη εκ νέου στο νοσοκομείο με λοίμωξη. «Ανεβάζοντας» μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου, η ίδια παραδέχτηκε ότι η ανάρρωση από την εγχείρηση ήταν η «πιο δύσκολη-ψυχολογικά- περίοδος».

«Πώς πέρασα τις τελευταίες 24 ώρες. Έξι εβδομάδες μετά την εγχείρηση, βρίσκομαι ξανά στον ίδιο θάλαμο όπου ήμουν μετά την εγχείρηση. Δεν το περίμενα και δεν το είχα προγραμματίσει», γράφει η ίδια στην ανάρτησή της. Και προσθέτει: «Έκαναν πολλές εξετάσεις, οι οποίες τελικά έδειξαν ότι έχω μια λοίμωξη (ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς) και λίγο υγρό στους πνεύμονες. Δυσκολεύομαι να αναπνεύσω, αλλά χθες το βράδυ πήρα εξιτήριο (μισώ να είμαι στο νοσοκομείο), αλλά θα κάνω κι άλλες εξετάσεις».

Πριν από λίγο καιρό, η 37χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της την «ωμή» πραγματικότητα ενός χειρουργείου για τον καρκίνο του μαστού. Είναι συγκλονιστικό ότι σε ένα βίντεο που δημοσίευσε, τραγουδά στον εαυτό της, ενώ περιμένει να την πάρουν στο χειρουργείο.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει την καλλιτέχνιδα να αναρρώνει μετά την επέμβαση, λέγοντας ζαλισμένη στον φίλο της: «Φανταζόμουν τον Sky να λέει ‘’Σ' αγαπάω, μαμά’’ και εγώ του απαντούσα ‘’Κι εγώ σ’ αγαπάω’’». Η Jessie αποκάλυψε ότι ανακάλυψε ότι είχε την ασθένεια πριν από την κυκλοφορία του νέου της επιτυχημένου single, «No Secrets», το οποίο κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου.

