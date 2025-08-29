Στο Μεξικό βρίσκεται η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) αυτές τις ημέρες μαζί με τις φίλες της για το bachelorette της, λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε και τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την απόδραση που έκαναν στο Κάμπο Σαν Λούκας.

Στα στιγμιότυπα, η Γκόμεζ φαίνεται να φοράει ρούχα αποκλειστικά σε λευκό χρώμα, ενώ ξεχώρισαν και οι φωτογραφίες της με νυφικό πέπλο και μπικίνι, που είχε κεντημένη τη φράση «μέλλουσα νύφη», ενώ στο δωμάτιό της είχαν τοποθετηθεί μπαλόνια που έγραφαν «νύφη». Εκτός από προσωπικές στιγμές, η διάσημη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στιγμιότυπα με τις φίλες της, σε ένα από τα οποία πόζαραν σε σκάφος.

Η Σελένα Γκόμεζ ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός όταν εμφανίστηκε στην παιδική τηλεοπτική σειρά «Barney & Friends» και έγινε εφηβικό είδωλο χάρη στον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Alex Russo στην κωμική σειρά του Disney Channel «Wizards of Waverly Place». Το 2008 υπέγραψε συμβόλαιο με τη Hollywood Records και δημιούργησε το συγκρότημα Selena Gomez & the Scene, το οποίο κυκλοφόρησε τρία επιτυχημένα άλμπουμ, Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) και When the Sun Goes Down (2011).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον γάμο θα παρευρεθούν μόνο οι στενοί φίλοι και η οικογένεια του ζευγαριού και οι προσκλήσεις έχουν ήδη αποσταλεί, μεταξύ άλλων, και στην παλιά φίλη της Γκόμεζ, την Τέιλορ Σουίφτ, και τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι (Travis Kelce). Η πρώην κοπέλα του Justin Bieber και ο Μπένι Μπλάνκο συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2015 όταν συνεργάστηκαν για τα τραγούδια της «Same Old Love» και «Kill Em». Επίσης, είχαν «στενή» συνεργασία και στο κομμάτι «Single Soon».

Πηγή: skai.gr

