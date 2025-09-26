Η γενναία Μπέλα Χαντίντ φαίνεται να αναρρώνει. To 28χρονo μοντέλο φωτογραφήθηκε στο Παρίσι, μία εβδομάδα μετά την κοινή χρήση από τη μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, συγκινητικών φωτογραφιών της στο νοσοκομείο. Η Μπέλα Χαντίντ υποβαλλόταν σε θεραπεία λόγω της μάχης που δίνει με τη νόσο του Lyme.

Η Γιολάντα Χαντίντ, η οποία επίσης έχει διαγνωστεί με την ίδια νόσο, σχολίασε: «πολεμίστρια του Lyme». Η νόσος του Lyme, αλλιώς αποκαλούμενη Βορρελίωση, προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdorferi που μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του τσιμπήματος από το τσιμπούρι Ixodes ricinus. Εάν η νόσος διαγνωστεί στα πρώτα στάδια, τότε μπορεί να θεραπευτεί οριστικά με αντιβιοτικά. Η μη έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο βαριά μορφή της νόσου, η οποία είναι δύσκολο να θεραπευτεί. Κύρια ένδειξη αποτελεί το δερματικό εξάνθημα και συμπτώματα όπως κόπωση, πονοκέφαλος και πόνος στους μύες και τις αρθρώσεις.

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Η πανέμορφη Μπέλα ήταν ιδιαίτερα κομψή καθώς περπατούσε στην Πόλη του Φωτός, φορώντας ένα καφέ παλτό, μια λευκή μπλούζα και τζιν. Κρατούσε μια δερμάτινη τσάντα Coach Tabby και είχε πιάσει τα μαλλιά της με μια κορδέλα. Η ίδια μοιράστηκε, επίσης, μια φωτογραφία της να περπατάει σε διάδρομο γυμναστικής στο Instagram Stories της, θέλοντας να δείξει στους θαυμαστές της ότι προσπαθεί να επανέλθει στην καθημερινότητά της.

Brave Bella Hadid emerges in Paris after being hospitalized for Lyme disease https://t.co/32BnKCROqa pic.twitter.com/b6ehH0bRuG — Page Six (@PageSix) September 26, 2025

Η ίδια παλεύει χρόνια με τη νόσο και το έχει κάνει γνωστό από την ηλικία των 19 ετών. «Έχω περάσει αρκετές καταρρεύσεις και εξουθένωση για να ξέρω το εξής: αν δουλέψεις αρκετά σκληρά με τον εαυτό σου, περνώντας χρόνο μόνος σου για να καταλάβεις τα τραύματά σου, τις χαρές και τη ρουτίνα σου, θα είσαι πάντα σε θέση να καταλάβεις ή να μάθεις περισσότερα για τον πόνο σου και πώς να τον χειριστείς», είχε γράψει η ίδια σε ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.