Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντακότα Τζόνσον: Εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης χωρίς σουτιέν (video-φωτό)

Η ηθοποιός, η οποία χώρισε από τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό της ντύσιμο στο κόκκινο χαλί με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια

Dakota Johnson

Η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) είχε άλλη μια «γυμνή» στιγμή, όταν εμφανίστηκε με ένα τολμηρό δαντελένιο φόρεμα στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Η 35χρονη ηθοποιός του «Materialists» δεν φορούσε σουτιέν κάτω από το εντυπωσιακό μπλε δαντελένιο φόρεμα που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. 

Το περίτεχνο δαντελένιο μπούστο κατέληγε σε μια φούστα, διακοσμημένη με εντυπωσιακές λεπτομέρειες από τούλι. Η ηθοποιός φαινόταν σε καλή διάθεση καθώς πόζαρε με θάρρος στο κόκκινο χαλί, πριν ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο «Golden Eye». Πρόκειται για ακόμη μία λαμπερή και «γυμνή» εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον, αφού η ίδια είχε «μαγνητίσει» τα βλέμματα όλων στο δείπνο Kering Caring for Women Dinner κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, στη Νέα Υόρκη. 

Η Ντακότα, η οποία χώρισε από τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό της ντύσιμο στο κόκκινο χαλί με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια. Άρχισε να βγαίνει με τον καλλιτέχνη το 2017, αρραβωνιάστηκαν χρόνια αργότερα και χώρισαν τον Ιούνιο. Την εποχή εκείνη, δήλωσε ότι ήταν «ψυχολογικά έτοιμη για σεξ» λίγο μετά τον χωρισμό της. Το ζευγάρι ήταν μαζί για οκτώ χρόνια πριν πάρουν την απόφαση να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Η νεαρή ηθοποιός παραδέχτηκε, επίσης, ότι συζητούσε για το σεξ με τη μητέρα της. 

Dakota Johnson

Dakota Johnson

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Dakota Johnson
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark