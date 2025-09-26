Ντακότα Τζόνσον: Εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης χωρίς σουτιέν (video-φωτό)

Η Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson) είχε άλλη μια «γυμνή» στιγμή, όταν εμφανίστηκε με ένα τολμηρό δαντελένιο φόρεμα στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Η 35χρονη ηθοποιός του «Materialists» δεν φορούσε σουτιέν κάτω από το εντυπωσιακό μπλε δαντελένιο φόρεμα που αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Dakota Johnson rocked a sheer number again at the Opening Green Carpet for the 21st Zurich Film Festival. 💙 📸: Getty pic.twitter.com/AfRBWbjsbH September 25, 2025

Το περίτεχνο δαντελένιο μπούστο κατέληγε σε μια φούστα, διακοσμημένη με εντυπωσιακές λεπτομέρειες από τούλι. Η ηθοποιός φαινόταν σε καλή διάθεση καθώς πόζαρε με θάρρος στο κόκκινο χαλί, πριν ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο «Golden Eye». Πρόκειται για ακόμη μία λαμπερή και «γυμνή» εμφάνιση της Ντακότα Τζόνσον, αφού η ίδια είχε «μαγνητίσει» τα βλέμματα όλων στο δείπνο Kering Caring for Women Dinner κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας, στη Νέα Υόρκη.

Dakota Johnson at the opening night of the 21st Zurich Film Festival. pic.twitter.com/ErIIi2aESj — Modern History 𝕏 (@modernhistory) September 25, 2025

Look at her! 💙

Dakota at the Zurich Film Festival today!#DakotaJohnson pic.twitter.com/QKjJKaBYLW — @nanfixus (@nanfixus) September 25, 2025

Dakota Johnson llegando a la inauguración del Festival de Cine de Zúrich en Kongresshaus en Zúrich, Suiza, el 25 de Septiembre. pic.twitter.com/1fS2upKp54 — Dakota Johnson Argentina (@DakotaJArg) September 25, 2025

Η Ντακότα, η οποία χώρισε από τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό της ντύσιμο στο κόκκινο χαλί με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια. Άρχισε να βγαίνει με τον καλλιτέχνη το 2017, αρραβωνιάστηκαν χρόνια αργότερα και χώρισαν τον Ιούνιο. Την εποχή εκείνη, δήλωσε ότι ήταν «ψυχολογικά έτοιμη για σεξ» λίγο μετά τον χωρισμό της. Το ζευγάρι ήταν μαζί για οκτώ χρόνια πριν πάρουν την απόφαση να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Η νεαρή ηθοποιός παραδέχτηκε, επίσης, ότι συζητούσε για το σεξ με τη μητέρα της.

