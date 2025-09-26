Μάικλ Ντάγκλας: Πώς αποκάλεσε τη σύζυγό του και γιατί ξαφνιάστηκαν οι θαυμαστές του

Ο Μάικλ Ντάγκλας φαίνεται πως ξάφνιασε τους θαυμαστές του, αφού αποκάλεσε τη σύζυγό του, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, ως «’’αδελφή’’… γενεθλίων». Και οι δύο διάσημοι έχουν γεννηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά με διαφορά 25 ετών. Το ζευγάρι χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ευχηθεί ο ένας στον άλλο χαρούμενα γενέθλια. Ωστόσο, η ενθουσιώδης αφιέρωση του Ντάγκλας ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά.

«Τα γενέθλια της… αδερφής. Τι χαρά να γιορτάζω άλλη μια χρονιά μαζί σου!», έγραψε στην ανάρτησή του, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των δύο να παίζουν γκολφ.

«Συγχαρητήρια για το θεαματικό σου παιχνίδι στο Celebrity Ryder Cup», συνέχισε ο ηθοποιός, που είναι πλέον 81 ετών. «Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου».

Πολλοί θαυμαστές φάνηκαν να μπερδεύονται. «Αυτή είναι η γυναίκα του, όχι η αδελφή του, τι εννοεί με το ‘’αδελφή γενεθλίων’’;», ανέφεραν πολλοί χρήστες στα σχόλια. Από την πλευρά της, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χρόνια πολλά, Μάικλ! Το να μοιράζομαι αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί σου είναι μια μοναδική εμπειρία».

Η 22χρονη κόρη του ζευγαριού, Carys, μοιράστηκε επίσης ένα γλυκό μήνυμα για τους γονείς της. «25 Σεπτεμβρίου… Χρόνια πολλά μαμά και μπαμπά», έγραψε, «ανεβάζοντας» μια φωτογραφία του μπαμπά της να κρατάει τα χέρια της και της μητέρας της. «Η αγάπη σας για τη ζωή, την αγάπη, τη μάθηση, την τέχνη... δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω την ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό μου».

Πηγή: skai.gr

