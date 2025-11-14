Η Έιπλ Μάρτιν αναστατώνει το Instagram: Μακριά πόδια, Oasis… vibes και ακαταμάχητο στυλ

Η 21χρονη Έιπλ Μάρτιν, κόρη των Κρις Μάρτιν και Γκουίνεθ Πάλτροου, συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή στον χώρο της μόδας, συνδυάζοντας το ταλέντο της με το στυλ και την προσωπικότητά της.

Η νεαρή, που ήδη μετρά συμμετοχές σε καμπάνιες μεγάλων οίκων, πρωταγωνίστησε στη νέα φωτογράφιση για τον βρετανικό οίκο Self-Portrait, όπου εμφανίστηκε με λευκό γούνινο παλτό, κόκκινα καλσόν και λευκά τακούνια, ολοκληρώνοντας το σύνολό της με σατέν μπλούζα σε μπορντό χρώμα.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον διάσημο φωτογράφο Ryan McGinley σε φάρμα στη Νέα Υόρκη, ενώ υπεύθυνος στυλ ήταν ο Mel Ottenberg, γνωστός για τη συνεργασία του με κορυφαίους καλλιτέχνες και οίκους μόδας.

Η Έιπλ δεν περιορίστηκε μόνο στο στυλ, αλλά μοιράστηκε στο Instagram και την αγάπη της για τους Oasis, επιλέγοντας το τραγούδι τους «She's Electric». Η επιλογή αυτή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο πατέρας της, Κρις Μάρτιν των Coldplay, είχε παλιότερα διαμάχες με τους αδελφούς Gallagher, Liam και Noel. Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Έιπλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία με την ομάδα της Self-Portrait και τους φίλους της, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργική διαδικασία.

Παρά τις επικρίσεις ότι επωφελείται από τη φήμη των γονιών της, το μοντέλο συνεχίζει να χτίζει τη δική της καριέρα στον χώρο της μόδας. Φέτος, συμμετείχε μαζί με τη μητέρα της σε καμπάνια για το GapStudio και πλέον ολοκλήρωσε την πρώτη της καμπάνια για τον οίκο Self-Portrait, ενώ παράλληλα σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, συνδυάζοντας τις σπουδές με την ενασχόληση της με τη μόδα και τις δημόσιες εμφανίσεις.

Με στυλ που θυμίζει την κομψότητα της Λονδρέζικης παιδικής ηλικίας της και την εμπειρία της από καμπάνιες υψηλής μόδας, η Έιπλ Μάρτιν φαίνεται να βρίσκει τον δικό της δρόμο στον χώρο της μόδας.

Πηγή: skai.gr

