Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά τους θαυμαστές της, καθώς μοιράστηκε στο Instagram προκλητικές φωτογραφίες από τις διακοπές της σε ιδιωτικό νησί στις Μαλδίβες. Η 60χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε τόπλες, επιδεικνύοντας το καλλίγραμμο σώμα της, ενώ απολάμβανε τον ήλιο και την πολυτέλεια του εξωτικού προορισμού.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Χάρλεϊ ποζάρει γυμνή σε ένα χαλαρωτικό αφρόλουτρο μέσα στη βίλα της, ενώ σε άλλη εμφανίζεται με ένα εφαρμοστό, διάφανο φόρεμα που αναδεικνύει τη σιλουέτα της. Δεν έλειψαν και οι στιγμές με τον γιο της, τον 23χρονο Ντάμιεν, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Στιβ Μπινγκ.

Η ηθοποιός επέλεξε επίσης ένα λευκό, δαντελένιο κορμάκι για τις βόλτες της στο νησί, αποπνέοντας κομψότητα και θηλυκότητα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Θεέ μου… Λατρεύω τις Μαλδίβες και ήμουν ενθουσιασμένη που ήμουν μία από τις πρώτες επισκέπτες στο ολοκαίνουργιο, ιδιωτικό νησί. Προσγειωθήκαμε με υδροπλάνο κατευθείαν στην προβλήτα της βίλας μας και μας περιποιήθηκαν υπέροχα οι καταπληκτικοί υπάλληλοι. Τι τέλειος τρόπος να ξεκινήσουμε το 2026!».

Ευτυχισμένη στο πλευρό του Μπίλι Ρέι Σάιρους

Η ανάρτηση της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ έρχεται λίγο μετά τις φωτογραφίες που δημοσίευσε με τον σύντροφό της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, δείχνοντας πως η σχέση τους παραμένει δυνατή. Το ζευγάρι γιόρτασε τα πρώτα του Χριστούγεννα μαζί, παρέα με τον γιο της ηθοποιού, Ντάμιεν.

Σε μία φωτογραφία, οι δύο τους αγκαλιάζονται μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ σε άλλη ποζάρουν χαμογελαστοί μαζί με τον Ντάμιαν. Στη λεζάντα έγραψε: «Τι ευτυχισμένα Χριστούγεννα».

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Μπίλι Ρέι Σάιρους γνωρίστηκαν το 2022 στα γυρίσματα της ταινίας «Christmas in Paradise» και έγιναν ζευγάρι μετά το τέλος του γάμου του τραγουδιστή με τη Firerose το 2024. Τον Απρίλιο έκαναν δημόσια τη σχέση τους, η οποία, σύμφωνα με πηγές, εξελίσσεται όλο και πιο δυνατά.

«Παρά τον αρχικό σκεπτικισμό, η σχέση τους ήταν αληθινή από την αρχή και συνεχίζουν πολύ ευτυχισμένοι», ανέφερε πηγή στο περιοδικό «People». Παρότι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, φαίνεται πως ταιριάζουν απόλυτα. Η ίδια η Χάρλεϊ δήλωσε πρόσφατα πως είναι «πολύ ευτυχισμένη» με τον Σάιρους και χαίρεται που τα παιδιά τους έχουν καλή σχέση μεταξύ τους.

