Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: «Είναι το στρώμα μου μονό…» - Κορμάρα και με μπικίνι (video)

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της με ένα λευκό μπικίνι στο Instagram, καθώς απολάμβανε τον ήλιο σε μια πισίνα. Η 60χρονη ηθοποιός έδειχνε εντυπωσιακή με το μπικίνι της, ενώ χαλάρωνε σε ένα φουσκωτό στρώμα στο νερό.

Φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ φαινόταν σε καλή διάθεση, καθώς δήλωνε ότι «επιπλέει στον παράδεισο» στην πολυτελή πισίνα, με θέα στους γραφικούς καταπράσινους λόφους. Η σταρ έγραψε: «Πλέω στον παράδεισο. Καλυμμένη με αντηλιακό από την @clinique και μπικίνι από την @elizabethhurleybeach».

Πρόσφατα, η διάσημη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την «κανονική ζωή» που απολαμβάνει με τον φίλο της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, στο Τενεσί, έξι μήνες αφότου εξέπληξε τους θαυμαστές της αποκαλύπτοντας τη σχέση τους στο Instagram. Η Χάρλεϊ δήλωσε με ενθουσιασμό ότι αυτή και ο 64χρονος τραγουδιστής της κάντρι είναι πολύ ευτυχισμένοι και αποκάλυψε ότι, παρά τη φήμη τους, η καθημερινή τους ζωή δεν είναι τόσο λαμπερή όσο θα περίμεναν οι θαυμαστές τους.

Η ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όμως η πραγματική αναγνώριση ήρθε το 1997 με τον ρόλο της στο «Austin Powers». Το εκρηκτικό, σατιρικό σύμπαν της ταινίας την ανέδειξε στο διεθνές κοινό, ενώ τα μέσα την αντιμετώπισαν έκτοτε ως τη νέα «βρετανική μούσα». Παράλληλα, η παρουσία της στις καμπάνιες της Estée Lauder τη μετέτρεψε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας βιομηχανίας ομορφιάς.

Το 2005 λάνσαρε το δικό της brand μαγιό, το Elizabeth Hurley Beach, μια κίνηση που πολλοί τότε αντιμετώπισαν ως «πειραματική». Τελικά αποδείχθηκε μια από τις πιο επιτυχημένες στιγμές της επαγγελματικής της πορείας. Το brand διακρίνεται για τις καθαρές γραμμές, τη θηλυκότητα και τον έντονα μεσογειακό χαρακτήρα, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τη δική της αισθητική.

Η σχέση της με τον Χιου Γκραντ, από τις πιο πολυσυζητημένες της δεκαετίας του ’90, έμεινε στην ιστορία ως μια από τις πιο φωτογραφημένες της showbiz. Η ίδια, ωστόσο, κατάφερε να ξεπεράσει τον ρόλο της «σταρ των ταμπλόιντ», δημιουργώντας μια σταθερή, αυτόνομη παρουσία σε κινηματογράφο, τηλεόραση και επιχειρηματικότητα. Η μητρότητα, με τον γιο της Ντάμιαν, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής της.

