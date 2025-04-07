Η αμύθητη περιουσία του Σουλτάνου του Μπρουνέι

Ο 58χρονος Χασανάλ Μπολκιάχ είναι ο σουλτάνος του Μπρουνέι από το 1967 και μακροβιότερος εν ενεργεία μονάρχης, μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Η προσωπική του περιουσία (σχεδόν 30 δισεκαττομύρια δολάρια) είναι αμύθητη καθώς είναι ο δεύτερος πλουσιότερος μονάρχης του κόσμου, μετά τον Βασιλιά της Ταϊλάνδης.

Το παλάτι του, Nurul Iman, και έδρα της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν, θεωρείται το μεγαλύτερο παλάτι του κόσμου, με έκταση 500.000 στρέμματα και 1.778 δωμάτια – τα περισσότερα χρυσοποίκιλτα.

Ο Χασανάλ Μπολκιάχ είναι γνωστός για τον υπερπολυτελή και εκκεντρικό τρόπο ζωής του - για παράδειγμα έχει στην κατοχή του 7.000 πανάκριβα αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και 700 Rolls - Royce - ένα ιδιωτικο αεροπλάνο εσωτερικά επικαλυμμένο όλο με χρυσό και έναν ιδιωτικό ζωολογικό κήπο.

Επίσης, ο σουλτάνος του Μπρουνέι, Χασανάλ Μπολκιάχ, ξεχωρίζει ως ο άνθρωπος που έχει διοργανώσει το μεγαλύτερο και ακριβότερο πάρτι γενεθλίων παγκοσμίως.

Mάλιστα, το 2006 πλήρωσε τον Μάικλ Τζάκσον 17 εκατομμύρια δολάρια για να δώσει μόλις 3 συναυλίες για τα 60α γενεθλιά του.

Για να το γιορτάσει κάλεσε στο Μπρουνέι 60.000 ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο ενώ τα έξοδα για το πάρτι έφτασαν τα 27 εκατ. δολάρια.

Το Σουλτανάτο του Μπρουνέι έχει το μέγεθος της Κρήτης και πληθυσμό μόλις 455.500 κατοίκους αλλά θεωρείται ένα από τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου, εξαιτίας των τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που υπάρχουν στο έδαφός του.

Ο πλούτος της χώρας τροφοδοτεί το Κράτος Πρόνοιας και εξασφαλίζει την ευλαβική υπακοή των πολιτών, χαρίζει όμως και τη δυνατότητα στο Σουλτάνο να ζει πραγματικά πέρα από τα όρια της χλιδής.

Ο Χασανάλ Μπολκιάχ έχει παντρευτεί τρεις φορές και έχει αποκτήσει 8 παιδιά. Την πρώτη του σύζυγο, την βασίλισσα Σαλέχα , την παντρεύτηκε το 1965 και δεν την χώρισε ποτέ, εμφανίζεται δημοσίως δίπλα του μέχρι και σήμερα.

Πηγή: skai.gr

