Η Kendall Jenner είναι σέξι. Η ίδια δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της, επιδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της και κάνοντας τους followers να παραληρούν.

Στα τρία ασπρόμαυρα καρέ, η Κένταλ Τζένερ ποζάρει γυμνή μπροστά στον φακό, κρύβοντας με τα χέρια της το στήθος της. Όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια των θαυμαστών της ήταν αποθεωτικά για το μοντέλο με αρκετούς να κάνουν λόγο για «το ανθρώπινο σώμα ως τέχνη».

Μετά από μια δεκαετία και πλέον παγκόσμιας φήμης, η διάσημη τηλεπερσόνα έχει δηλώσει ότι πλέον δεν διαβάζει καμία κριτική για τον εαυτό της στο διαδίκτυο. «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκθέτουν ορισμένα πράγματα για να τα βλέπει όλος ο κόσμος. Σημαίνει, επίσης, να εκθέτεις την ενέργειά σου. Φροντίζω πολύ να προστατεύω την ενέργειά μου και να διατηρώ την ψυχική μου υγεία», είχε πει σε συνέντευξή της στη γαλλική «Vogue».

Το supermodel της οικογένειας Kardashian λέει πώς έχει συμφιλιωθεί με τη ζωή στο προσκήνιο μαζί με τη διάσημη οικογένειά της. Η Κένταλ ήταν μόλις 11 ετών, όταν το «Keeping Up with the Kardashians» έκανε πρεμιέρα στο «E!» και η οικογένεια έγινε διάσημη. Αν και η πλοκή ακολουθούσε κυρίως τα επαγγελματικά σχέδια των μεγαλύτερων αδελφών της -από τα ταξίδια στον κόσμο μέχρι την έναρξη της πρώην επιχείρησης ρούχων Dash- η Kendall και η Kylie Jenner έγιναν γνωστές για τις προεφηβικές τους «αταξίες» στην… οθόνη.

Αν και έχει χαράξει τον δικό της δρόμο ως μοντέλο, η Kendall εξακολουθεί να λέει ότι κάποιες από τις αδελφές της έχουν μια φυσική αντίληψη της φήμης. Πιστεύει ότι η αδερφή της, Κιμ Καρντάσαινά, είναι φτιαγμένη γι’ αυτή τη ζωή.

